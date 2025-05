Especialista de arbitragem vê erro capital em Mirassol x Corinthians

O Mirassol venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Campos Maia, no interior paulista. No começo da partida, um lance polêmico gerou repercussão na internet e muita reclamação dos torcedores.

continua após a publicidade

Aos nove minutos do primeiro tempo, Neto Moura, do Mirassol, fez uma falta dura em Raniele, do Corinthians. Em campo, o árbitro João Victor Gobi sequer mostrou cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão para expulsão.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, o VAR deveria ter chamado o árbitro para o monitor pelo ponto de contato da chuteira de Neto Moura em Raniele.

continua após a publicidade

-O contato é na canela e desliza pela canela do jogador do Corinthians até chegar no pé. O árbitro não viu, quem sinalizou a falta foi a assistente. O árbitro nem amarelo mostrou para o jogador do Mirassol. Mas, claramente, pelo ponto de contato e a forma que pega, era lance para o VAR recomendar revisão.

Veja o lance e a análise completa do especialista de arbitragem

Análise de uma possível expulsão do Neto Moura, pênalti para o Corinthians e o Gol anulado do Mirassol.



Mirassol 2x1 Corinthians

🗣️ João Vitor Gobbi - SP/CBF

🖥️ Márcio Henrique de Góis - SP/FIFA pic.twitter.com/IF8Emp7hUV — Paulo Caravina (@soudoapito) May 11, 2025

Como foi Mirassol x Corinthians

A primeira etapa foi movimentada e teve oportunidades para ambas as equipes. O Corinthians teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Mirassol é quem arriscava e teve boas chances com Iuri Castilho, que finalizou vezes, mas a bola foi para fora nas duas ocasiões.

continua após a publicidade

O Timão apostava nas jogadas pelo lado esquerdo, com Igor Coronado e Breno Bidon, mas sem nenhuma finalização clara que assustasse Walter.

➡️Loco Abreu diz que comemorou saída de jogador do Botafogo : ‘Graças a Deus’

A individualidade de Igor Coronado foi essencial para o principal lance do primeiro tempo. O meia driblou dois marcadores, avançou até a área, finalizou, a bola desviou no braço de Jemmes e Walter fez a defesa. O VAR revisou o toque de mão e assinalou penalidade. Memphis bateu de cavadinha e Walter defendeu facilmente, no rebote o holandês cabeceou para fora. O zagueiro João Victor cobrou o atacante após a cobrança e iniciou uma confusão na área.

SP - MIRASSOL - 10/05/2025 - BRASILEIRO A 2025, MIRASSOL X CORINTHIANS -MEMPHIS DEPAY jogador do Corinthians lamenta PENALTY PERDIDO durante partida contra o Mirassol no estadio Jose Maria de Campos Maia pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Joisel Amaral/AGIF

O Mirassol ganhou força após o erro de Memphis, teve mais posse de bola e pressionou o Timão. Nos acréscimos, o holandês cobrou escanteio e Cacá cabeceou para marcar o gol do Corinthians.

Os mandantes responderam no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Reinaldo fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou rasteiro e Edson Carioca finalizou na pequena área para empatar o confronto.

O Corinthians chegou a esboçar uma reação e finalizou de fora da área com Maycon, mas o Mirassol foi letal e virou o placar. Aos 19 minutos da etapa final, Iury Castilho finalizou, a bola desviou, encobriu Hugo Souza e Gabriel completou para marcar.

Dorival Júnior promoveu as entradas de Yuri Alberto, Talles Magno, mas mesmo com tantos atacantes, o Corinthians não conseguiu criar oportunidades. No final do jogo, Matheus Bianchi ainda marcou em contra-ataque, mas o árbitro marcou toque de mão e anulou o lance.