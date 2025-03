Ídolo do Corinthians escolhe ex-técnico de time rival ao invés de Tite

Em entrevista realizada pelo canal "Pod'Cillo", Danilo, campeão da Libertadores com Corinthians e São Paulo, respondeu um "cara a cara" relacionado às conquistas com os clubes rivais. Na ocasião, o ex-jogador optou por Paulo Autuori, treinador do Tricolor Paulista na campanha de 2005, ao invés de Tite, técnico que o treinou por seis anos no Timão.

Danilo com a camisa do Corinthians jogando contra o São Paulo (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Respostas de Danilo

Tite ou Paulo Autuori? Paulo Autuori Liverpool ou Chelsea? Liverpool Maior Libertadores? O que ganhei pelo São Paulo Maior Mundial? O que ganhei pelo Corinthians Gol do Mineiro ou Guerrero no Mundial? Guerrero Rogério Ceni ou Cássio? Rogério Ceni Itaquera ou Morumbi? Morumbi

História pelo Corinthians

Danilo estreou com a camisa do Timão em 2010, quando o clube era o atual campeão da Copa do Brasil. Em 2011, ganhou seu primeiro título pelo clube: o Brasileirão. A partir daí, o ex-meio campista não cansou de empilhar títulos pelo Alvinegro Paulista. Foram mais dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana, e dois Campeonatos Paulistas.

Além disso de ter sido essencial para as conquistas do Corinthians, Danilo foi decisivo na final da Libertadores de 2012, título que seria o primeiro e único da história alvinegra. Na ocasião, após bate e rebate na área do Boca Juniors, o ex-jogador deu de calcanhar para deixar Emerson Sheik na cara do gol abrir o placar na decisão.

Danilo em seu movimento para marcar o gol contra o Bahia. (Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

História pelo São Paulo

Em 2004, Danilo foi contratado pelo São Paulo. Logo no primeiro ano, Danilo ajudou o clube a chegar nas semifinais da Libertadores. No entanto, o Tricolor Paulista foi eliminado pelo Once Caldas antes da grande final.

Danilo com a camisa do São Paulo. (Foto: Torcedores.com)

No ano seguinte, com o ex-atleta como titular do meio campo são paulino, o time foi campeão da Libertadores, Mundial de Clubes e Campeonato Paulista. Em 2006, chegou novamente perto de ganhar o principal torneio continental da América do Sul, porém foi superado pelo Internacional. Após essa temporada, deixou o São Paulo rumo ao Kashima Antlers, do Japão.

