A terceira edição da "Invasão Corinthiana nas Redes" ocorre nesta terça-feira (11) e tem como cidade anfitriã o Panará. Na última semana, a torcida do Corinthians arrecadou cerca de R$ 115 mil para ajudar a quitar a dívida da Neo Química Arena. A meta da terceira mobilização é ultrapassar a marca de R$ 200 mil.

Além da arrecadação, a campanha aborda semanalmente temas relevantes para a Fiel torcida. Entre os assuntos já abordados, estão a histórica invasão da Fiel ao Maracanã em 1976 e o certificado digital da campanha.

Para a terceira edição, o foco será o impacto das fake news sobre o "Doe Arena", esclarecendo dúvidas sobre a iniciativa e reforçando a segurança e transparência das doações para que os torcedores contribuam com total confiança.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Vaquinha: torcida do Corinthians organiza 3ª edição da 'Invasão Digital' e mira recorde de arrecadação (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians recebe o Santos nesta quarta-feira (12), às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão já está classificado para as quartas de final e o Peixe caiu para a terceira colocação do Grupo B após empate sem gols diante do Novorizontino.

O clássico é válido pela nona rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Paulistão+ (UOL Play, Nosso Futebol, Zapping).

