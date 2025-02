O ex-jogador Casagrande detonou uma cláusula no contrato de Memphis Depay com o Corinthians. No acordo do holandês com a equipe paulista prevê o uso da camisa 10. Para o ídolo do clube paulista, impor determinado cenário é um "absurdo" e gerou desgaste dentro do elenco alvinegro.

Casão pontou que Rodrigo Garro, antigo 10 do elenco, deve ter ficado chateado com a situação. Para o ex-jogador, Memphis Depay deveria ter conquistado o número com boas atuações em campo e liderança no vestiário, e não, impor determinada situação no acordo contratual.

- O que incomodou mesmo Garro foi (a camisa 10) ter sido uma cláusula de contrato. O jogador chega tendo que ser o 10. Ele nem sabe quem é o 10, nunca jogou com o time. Vai chegar lá, ver como é e chegou com uma cláusula de que vai pegar a camisa desse cara. Isso realmente não pegou bem - iniciou o ex-jogador.

- Isso eu acho absurdo. O CR7 conquistou o número com trilhões de gols, com trilhões de títulos com a camisa 7. Não precisou pôr no contrato. Não teve uma conquista pelo número - concluiu.

Depay x Garro

A mudança de dono da camisa 10 do Corinthians rendeu alguma polêmica nas últimas semanas, mas de acordo com Memphis Depay, que passará a usar o número nesta temporada, não causou nenhum tipo de atrito com o antigo titular dela, o meia Rodrigo Garro.

Para solucionar a situação, a equipe alvinegra corou o argentino com a camisa 8. O número é simbólico dentro do clube, pois já foi usado por Sócrates, Luizinho e Basílio.