Corinthians enfrenta maior desafio antes da Libertadores em busca de afirmação

O Corinthians encara o Santos nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com 22 pontos, o Timão lidera a tabela de classificação geral do torneio estadual e já está garantido na próxima fase.

Com a 11ª rodada antecipada devido à disputa da Pré-Libertadores, o Corinthians possui uma ótima campanha na competição estadual. O Timão disputou nove partidas e só não saiu vencedor em dois jogos, no empate contra o Palmeiras e derrota contra o São Paulo.

Os resultados negativos não afetaram o clima do clube alvinegro, mas impõe uma responsabilidade maior ao Corinthians. As duas partidas contra os rivais, o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, e a derrota por 3 a 1 para o Tricolor foram fora de casa.

A partida contra o Santos será o único clássico do Corinthians atuando em seus domínios. O jogo, contra um rival da Série A, pode ser considerado o maior desafio do clube alvinegro antes da estreia na Pré-Libertadores, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela.

Garro retornou ao time titular no último domingo (9) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Gestão de elenco

Ramón Díaz utilizou a estratégia de poupar parte do elenco nos primeiros jogos do Paulistão. A ideia do técnico argentino aumentou a moral de diversos jogadores que estavam escanteados dentro do grupo que terminou o último Brasileirão.

Talles Magno foi um dos destaques do time e é o artilheiro da equipe com quatro gols. Coronado também marcou duas vezes e ganhou moral frente ao desfalque de Rodrigo Garro, que se recuperava de uma tendinopatia patelar.

Pensando na Pré-Libertadores, Ramón Díaz começou a escalar os principais jogadores do Corinthians ao longo das últimas partidas. No domingo (9), contra o São Bernardo, o Timão venceu por 2 a 0 e Memphis foi um dos destaques, com um gol e uma assistência.

A partida contra o Santos é uma maneira de avaliar o real nível dos jogadores titulares do Corinthians. O Timão deve entrar em campo com o que tem de melhor, e entre eles, os trio ofensivo que desequilibrou o último Brasileirão: Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto.