Matheuzinho completa 100 jogos com a camisa do Corinthians
Lateral é titular absoluto na equipe do técnico Dorival Júnior
A vitória do Corinthians sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, foi especial para Matheuzinho. Anunciado no clube em 13 de fevereiro de 2024, o lateral alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Timão.
Durante entrevista na Neo Química Arena, o lateral não escondeu a emoção ao falar sobre a importância do clube e das pessoas que o ajudaram no processo de retomada. Em especial, Matheuzinho destacou o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado.
— Estou muito feliz, muito realizado. É um clube que me ajudou no momento em que eu estava passando dificuldade, tinha vindo de uma lesão muito séria, tinha quebrado a perna e não estava conseguindo voltar ao nível de futebol. Encarei essa oportunidade como a oportunidade da minha vida. Tenho que agradecer ao Fabinho, principalmente, que é o cara que abriu as portas, que falou que me queria aqui de qualquer jeito, e eu comprei a ideia dele. Então, cara, agradecer muito ao Fabinho, agradecer à torcida do Corinthians, agradecer à instituição que, desde o dia em que eu cheguei, os jogadores me acolheram muito bem — disse o camisa 2.
Ao longo dos 100 jogos, Matheuzinho marcou cinco gols e deu seis assistências. Para o futuro, o lateral vive a expectativa de aumentar a marca pelo Timão.
— Eu sou muito grato ao Corinthians, que me ajudou a dar a volta por cima e hoje, tendo esses 100 jogos, que é jogo para caramba, cara. Espero que sejam 100 jogos daqui para frente, 150, 200. Estou muito feliz aqui — finalizou.
Contrato de Matheuzinho com o Corinthians
O atleta chegou ao Timão em definitivo com contrato válido até 31 de dezembro de 2028. O clube investiu 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do reforço e estipulou uma rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.
Matheuzinho iniciou nas categorias de base do Londrina e chegou a atuar pela equipe principal da equipe paranaense. Se transferiu para o Flamengo em 2019 e iniciou atuando pelo sub-20 do clube carioca. No ano seguinte, foi promovido ao time principal e ajudou nas conquistas de seis troféus, quatro gols e 22 assistências em 153 partidas.
