Torcida aprova Pogba no Corinthians mesmo com alto salário

A possibilidade de Paul Pogba atuar pelo Corinthians dividiu opiniões, mas a maioria dos torcedores se mostrou favorável à contratação. Em uma enquete recente feita pelo Lance!, 65,5% dos participantes aprovaram a ideia de o Timão contratar Pogba, mesmo que tenha de pagar até R$ 4 milhões de salário ao meio-campista francês, enquanto 34,5% se posicionaram contra.

Pogba, que teve sua carreira interrompida em setembro de 2023 ao testar positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano, enfrentou uma suspensão de quatro anos imposta pela Agência Mundial Antidoping (WADA). No entanto, a punição foi reduzida para 18 meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), permitindo que o jogador retorne aos treinamentos em janeiro de 2025 e esteja liberado para jogar a partir de março.

Pogba está suspenso por doping (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A suspensão também resultou no término do contrato de Pogba com a Juventus, encerrado em novembro deste ano. O acordo tinha validade até 2026, mas o clube italiano optou pela rescisão amigável após a situação judicial e o afastamento do atleta. Agora, o francês, que já brilhou em grandes competições europeias e pela seleção de seu país, se encontra livre no mercado.

A movimentação em torno do nome de Pogba ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (16), quando a empresa Fatal Model se ofereceu para financiar parte dos salários e custos da transação. Em troca, a marca exigiria a exposição de sua identidade em propriedades do Corinthians. A proposta, que poderia aliviar os cofres do clube, foi prontamente descartada pelo departamento de marketing alvinegro, que negou qualquer negociação em andamento.

— O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Models, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa — afirmou o comunicado oficial.