O Corinthians deu continuidade nesta segunda-feira (07) à sua preparação para o Campeonato Brasileiro, finalizando a segunda fase da intertemporada 2025 no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição.

Os atletas iniciaram o dia com exercícios de ativação física na academia, seguiram para aquecimento no Campo 1 e participaram de um treino de enfrentamento em espaço reduzido, sob comando do técnico Dorival Júnior, no Campo 2. A atividade foi encerrada com um trabalho coletivo no Campo 4.

“Sabemos que tivemos um período de férias, sem jogos, mas acredito que descansamos bem. Agora que voltamos, fizemos bons treinos, competitivos. Creio que estamos bem preparados para o jogo de domingo (13)”, afirmou o meio-campista Breno Bidon em entrevista para Corinthians TV.

O elenco terá descanso nesta terça-feira (08) e, a partir de quarta-feira, inicia a última etapa da intertemporada, com treinos matinais durante toda a semana para ajustar a equipe para o confronto contra o Red Bull Bragantino.

Breno Bidon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Departamento médico

O volante Bahia segue em tratamento após sofrer uma entorse no tornozelo e continua fora das atividades em campo. Yuri Alberto, que sofreu uma fratura na região lombar, realiza trabalho específico com o departamento médico. Já Gui Negão avança na fase de transição física após lesão muscular e também realiza atividades individualizadas.