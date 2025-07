Trio ‘ideal’ do Corinthians atuou em menos de 25% dos jogos de 2025

O Corinthians se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo (13), na Neo Química Arena. Dorival Júnior terá mais uma semana de intertemporada, aproveitando a paralisação do calendário nacional por conta do Mundial de Clubes. O treinador não poderá contar, mais uma vez, com Garro, Memphis e Yuri Alberto.

Na última temporada, o trio participou de 91% dos gols da arrancada que levou o Corinthians da zona de rebaixamento à classificação para a Pré-Libertadores. Entretanto, Garro, Yuri Alberto e Memphis só estiveram em campo juntos em 9 dos 40 jogos do clube no ano, apenas 22,5% das partidas. A última vez foi ainda no fim do Paulistão, no dia 27 de março, sob o comando de Ramón Díaz.

As lesões têm impedido o Corinthians de atuar com seu trio 'ideal'. Garro é o que mais esteve fora de ação. O argentino sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito e só atuou em 13 partidas neste ano. O meia retornou ao time titular no último jogo do Timão, no dia 12 de junho, contra o Grêmio.

Memphis disputou 28 jogos neste ano, enquanto Yuri Alberto disputou 35 partidas. Entretanto, centroavante brasileiro se recupera de uma fratura na região lombar, está no processo de transição física, e ainda não tem previsão de volta.

Os jogadores foram pilares do Corinthians nos melhores momentos da última temporada. Dorival Júnior não conseguiu ainda contar com o trio e tem dificuldades de montar o sistema ofensivo. O Timão só marcou dois gols nos últimos cinco jogos.

Jogos do trio em 2025