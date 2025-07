O Corinthians divulgou os detalhes da venda de ingressos e da recepção do público para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que será no domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A venda dos ingressos será realizada de forma escalonada, respeitando, enquanto houver disponibilidade, as prioridades para acessibilidade e Fiel Torcedor.

Terça-feira, 8 de julho

• 11h – Não pagantes e PCDs

• 13h – Proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira

• 15h – Membros do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais e plano Meu Amor

continua após a publicidade

Quarta-feira, 9 de julho

• 11h – Membros do Fiel Torcedor com 60 pontos ou mais

• 15h – Membros do Fiel Torcedor com 40 pontos ou mais

Quinta-feira, 10 de julho

• 11h – Membros do Fiel Torcedor com 20 pontos ou mais

• 15h – Demais membros adimplentes do Fiel Torcedor

Sexta-feira, 11 de julho

• 15h – Torcedores em geral

Sábado, 12 de julho

• 19h – Encerramento da venda de ingressos (sem vendas no dia do jogo)

Preço dos Ingressos

Norte – R$ 75,00

Sul – R$ 120,00

Leste superior lateral – R$ 110,00

Leste superior central – R$ 110,00

Leste inferior lateral – R$ 130,00

Leste inferior central – R$ 180,00

Oeste superior – R$ 198,00

Oeste inferior corner – R$ 260,00

Oeste inferior lateral – R$ 280,00

Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Informações do jogo

Esta será a primeira partida das equipes após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. No momento, o Corinthians ocupa a 10ª posição, com 16 pontos, enquanto o Massa Bruta é o terceiro colocado, com 23.

Como chegar à Neo Química Arena

A Neo Química Arena está localizada na Avenida Miguel Ignácio Curi, 111, no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Existem várias formas de chegar ao estádio, veja as principais opções.

continua após a publicidade

Metrô e Trem

A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que atende tanto a Linha 3-Vermelha do metrô quanto a Linha 11-Coral da CPTM. O estádio está a cerca de 10 a 15 minutos de caminhada da estação, tornando o metrô uma das maneiras mais práticas de chegar ao local.

Ônibus

Há mais de 40 linhas de ônibus que passam pelo Metrô Itaquera, passando pela Avenida Radial Leste e pela Avenida Miguel Ignácio Curi, facilitando o acesso de diferentes regiões da cidade.

Carro

Há estacionamentos disponíveis no estádio, como os E2/E3, E4 e E5, que atendem a diferentes setores. No entanto, recomenda-se chegar cedo em dias de eventos devido ao trânsito intenso e à demanda por vagas. O acesso de veículos pode ser feito pela Avenida Miguel Ignácio Curi.