Base no Santos e Palmeiras: a carreira de Carlos Vinícius, alvo do Corinthians

O Corinthians pode contar com um novo nome para o segundo semestre de 2025. O clube abriu conversas para contratar o atacante Carlos Vinícius, de 30 anos, que está livre no mercado desde sua saída do Fulham, da Inglaterra. O jogador foi recentemente oferecido ao time paulista e tem interesse em retornar ao futebol brasileiro após anos atuando na Europa.

Carlos Vinícius deixou o Fulham ao fim do contrato, após uma temporada em que teve poucas oportunidades — foram apenas quatro partidas disputadas, todas saindo do banco de reservas. Com passagem discreta pelo futebol brasileiro no início da carreira, o atacante na mira do Corinthians construiu trajetória no exterior e agora busca um novo destino para retomar o protagonismo.

Carlos Vinícius, de 30 anos, iniciou sua trajetória nas categorias de base do Santos e do Palmeiras. No clube alviverde, chegou a atuar como zagueiro, mas não conseguiu se firmar, sendo a sexta opção na posição. Em 2015, com a orientação do treinador Marcos Valadares, fez uma mudança radical de função, passando a treinar como atacante, o que mudou o rumo da sua carreira.

No Brasil, atuou profissionalmente por clubes como Caldense e Grêmio Esportivo Anápolis, antes de buscar oportunidades na Europa em 2017. Carlos Vinícius passou por equipes de destaque como Napoli, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Fulham.

Sua notoriedade no velho continente cresceu especialmente após a passagem pelo Real Sport Clube, time que disputava a segunda divisão do Campeonato Português. Em 35 jogos, o atacante marcou 20 gols, desempenho que atraiu o interesse do Napoli, que pagou cerca de R$ 17 milhões pela sua contratação.

Carlos Vinícius passou pela base do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Divulgação Santos FC)

Durante a temporada 2020/2021, Carlos Vinícius viveu um dos momentos mais expressivos de sua carreira ao ser emprestado pelo Benfica para o Tottenham. No clube inglês, o atacante marcou 10 gols e distribuiu três assistências em 22 partidas. Além do desempenho em campo, criou uma forte amizade com Lucas Moura, hoje jogador do São Paulo, com quem compartilhou momentos importantes e comemorações, inclusive nas redes sociais.

Em toda a sua carreira, Carlos Vinícius acumula 254 jogos, sendo 125 como titular, nos quais marcou 87 gols e concedeu 26 assistências, números que refletem sua capacidade de contribuição ofensiva tanto na criação quanto na finalização das jogadas.

Veja abaixo os números de Carlos Vinícius na carreira:

Real Massamá

39 jogos (38 titular)

20 gols

2 assistências

157 minutos para participar de gol

Rio Ave

20 jogos (15 titular)

14 gols

0 assistências

102 minutos para participar de gol

Mônaco

16 jogos (3 titular)

2 gols

1 assistência

172 minutos para participar de gol

Carlos Vinícius foi zagueiro no Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Agência Palmeiras)

Tottenham

22 jogos (10 titular)

10 gols

3 assistências

75 minutos para participar de gol

Benfica

50 jogos (26 titular)

24 gols

10 assistências

79 minutos para participar de gol

PSV

38 jogos (14 titular)

7 gols

7 assistências

112 minutos para participar de gol

Galatasaray

14 jogos (2 titular)

2 gols

0 assistências

130 minutos para participar de gol

Fulham

52 jogos (17 titular)

8 gols

3 assistências

158 minutos para participar de gol

Carlos Vinícius na carreira

254 jogos (125 titular)

87 gols

26 assistências