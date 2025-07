Em entrevista ao Lance!, o capitão do Corinthians na Libertadores de 2012 e posteriormente campeão do Mundial com o Timão, Alessandro declarou sua torcida pelo Fluminense no torneio mundial. Durante partida amistosa com lendas do Corinthians e do Boca Junior, o ex-jogador revelou que torcerá pelo clube brasileiro no Mundial, para quebrar longa seca de brasileiros levantando a taça de campeão do mundo.

O último brasileiro a se sagrar o grande campeão mundial foi justamente o Corinthians de Alessandro, que bateu o Chelsea na final. O Fluminense mantém vivo o sonho de conquistar feito inédito.

- Tenho assistido o Mundial, inclusive estou achando espetacular. São muitos clubes de altíssimo nível, isso eleva o nível de competição dos demais, inclusive os brasileiros - iniciou.

- Os brasileiros foram muito bem representados no Mundial, então estou torcendo para que um chegue na final, e quem sabe, inclusive, seja campeão mundial de novo, porque acho que os últimos fomos nós. Já faz muito tempo, acho que o futebol brasileiro já mostrou nos Estados Unidos e principalmente para a Europa, o seu potencial, seu tamanho. Se o título mundial for novamente alcançado, pode ter certeza que vai ser lembrado, assim como nós fomos em 2012 - garantiu.

Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense enfrenta o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo acontece no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O time vencedor vai para a final do torneio da Fifa, que será disputada no domingo (13).

