Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians, com 12 títulos, o ex-lateral Alessandro deixou claro: não pretende voltar a trabalhar com futebol. As declarações foram dadas após o amistoso entre Corinthians Legends e Boca Legends.

Alessandro iniciou a carreira como dirigente em 2014, como coordenador de futebol do Corinthians, sob orientação de Edu Gaspar. Em 2016, assumiu o cargo de gerente e permaneceu até 2018 — período em que conquistou dois títulos do Brasileirão (2015 e 2017) e dois do Paulistão (2017 e 2018). O ex-jogador voltou ao clube em 2021, já na gestão de Duilio Monteiro Alves, mas sua segunda passagem não teve conquistas.

— Hoje estou vivendo uma outra vida, na minha cidade natal, cuidando da minha família, das minhas famílias. Não tenho pretensão nenhuma de voltar ao futebol. Qualquer convite que surgir, pode ter certeza de que vou agradecer profundamente, mas a chance é zero — disse Alessandro ao ge.

— Não tive proposta, tive consultas. Nessas posições administrativas, como ocorre com atletas, você consulta primeiro sobre uma possibilidade, para depois ser mais assertivo. Mas não teve nada. Sinceramente, hoje não tenho a cabeça voltada para trabalhar no futebol — completou.

Antes de fazer história no Corinthians, Alessandro teve passagens por clubes como Flamengo, Palmeiras, Dínamo de Kiev, Cruzeiro, Grêmio e Santos. No Timão, viveu o auge da carreira: disputou 258 partidas e participou da conquista de oito títulos importantes, entre eles a Libertadores e o Mundial de 2012.

Corinthians Legends x Boca Legends

Ex-jogadores de Corinthians e Boca que estiveram na decisão da Libertadores de 2012 se reencontraram neste sábado (5), no Pacaembu. O amistoso comemorativo terminou 1 a 1, com gols de Mouche, para os argentinos, e Fábio Santos. No vestiário, o clima era diferente, e teve até preleção especial de Tite.

Alessandro, capitão daquela conquista, afirmou que o principal objetivo da equipe foi ser competitivo para honrar a presença dos torcedores que estiveram no Pacaembu.

— Tite foi profissional, leal, sério, porque isso está no DNA dele, quando ele olha para a arquibancada e vê o torcedor ele pensa que é o mínimo que ele poderia fazer é retribuir desta forma, sendo justo, pedindo comprometimento, vitória, entrega, ele conhece muito da história do Corinthians. Ele tratou como se fosse um jogo sério, de classificação - disse o jogador.