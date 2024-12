Cássio figura em lista de maiores doadores da vaquinha do Corinthians

A Gaviões da Fiel passou a listar os maiores doadores da vaquinha para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. Nesta segunda-feira (16), a plataforma passou a mostrar o nome das 100 pessoas que fizeram as maiores contribuições ao financiamento coletivo.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians recusa ajuda da Fatal Model para contratar Pogba

A medida é uma proposta dos organizadores da campanha para aumentar o número de doações, que caiu nas últimas semanas. Até a noite da segunda-feira (16), a vaquinha havia arrecadado pouco mais de R$ 30 milhões, o que corresponde a uma média diária de R$ 1,77 milhão ao longo dos 19 dias de campanha.

Com a mesma taxa de arrecadação, o financiamento coletivo levaria cerca de 397 dias para alcançar os R$ 700 milhões. Isso equivale a aproximadamente 13 meses e meio. A vaquinha ficará no ar até maio do próximo ano.

continua após a publicidade

Nomes famosos no ranking

No momento da doação é possível colocar qualquer nome no certificado. Por isso, o nome de personalidades públicas geraram dúvidas entre os torcedores. Na lista, apresentada na plataforma na aba de "Transparência", há torcedores famosos como o apresentador Serginho Groisman (10º), o funkeiro MC Hariel (25º) e Emerson Sheik (30º).

Um nome chamou bastante atenção: Cássio. O ex-goleiro do Corinthians aparece como o 14º maior doador do financiamento coletivo. O Lance! entrou em contato com a equipe do goleiro para confirmar se ele é, de fato, o autor das contribuições ou se seu nome é uma homenagem dos torcedores, mas ainnão obteve resposta. O valor não foi divulgado.

continua após a publicidade

Ídolo do Corinthians

Cássio disputou 712 partidas, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo pelo Timão. Ao todo, foram nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O último jogo do goleiro com a camisa alvinegra foi em abril deste ano. Cássio foi titular na derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, na Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril.

Cássio defendeu o Corinthians em 712 partidas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lista dos maiores doadores