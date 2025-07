As lendas de Corinthians e Boca Juniors que disputaram a final da Libertadores de 2012 têm data marcada para se reencontrar. No sábado (5), ex-atletas que fizeram história naquela decisão vão vestir as camisas das equipes em um amistoso festivo no Mercado Livre Arena Pacaembu.

O duelo, batizado como "Reencontro de Gigantes", é uma forma de relembrar a conquista inédita do Corinthians, que completa 13 anos. A partida contará com a presença de ídolos de ambos os clubes como Sheik, Douglas, Schiavi e Abbondanzieri. Os ingressos estão à venda na internet.

Como comprar ingressos para Corinthians Legends x Boca Legends

As entradas estão sendo comercializadas através do site feito para divulgar o amistoso: https://www.reencontrodegigantes.com.br/.

Os ingressos variam de R$ 120 (inteira), no Setor Norte, antiga arquibancada da Charles Miller, até R$ 375 (inteira), nas Cadeiras Cobertas, localizadas ao lado do campo. A meia-entrada está disponível para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, além de jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. O benefício garante 50% de desconto, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Setor Norte - Portões 1 e 2 - R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)

- - R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada) Setor Leste - Portões 7, 9, 11, 15, 17, 19, e 21 - R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada)

- - R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada) Setor Oeste Cadeira Descoberta - Portões 8 e 20 - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada)

- - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada) Setor Oeste Cadeira Coberta - Portões 10 e 18 - R$ 375 (inteira) e R$ 188 (meia-entrada)

Estádio do Pacaembu irá receber reencontro entre Corinthians e Boca (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Presenças confirmadas

Muitos jogadores campeões em 2012 estarão na partida. Até o momento, foram confirmadas as presenças de: Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Julio César, Emerson Sheik, Guilherme Andrade, Gilsinho, Liedson e Tite.

Pelo lado do Boca, estarão: Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden. Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.