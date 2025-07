O Corinthians segue na preparação para o restante da temporada. Nesta sexta-feira (4), o clube alvinegro treinará no CT Dr. Joaquim Grava, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Foco no Brasileirão

O Timão realizará mais um treinamento nesta sexta-feira (4) no CT Dr. Joaquim Grava. Após duas semanas de folga durante a pausa no calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o elenco alvinegro se reapresentou no último sábado (28) e segue em preparação.

A sexta será um dia importante para dar continuidade ao processo de recuperação dos atletas. O lateral Bahia, que sofreu uma entorse no tornozelo, seguirá fora das atividades em campo. Já Yuri Alberto, com fratura na região lombar, e Gui Negão, em fase de transição física após uma lesão muscular, darão sequência ao trabalho de recuperação com atividades específicas.

Aniversário do título

Nesta sexta-feira (4), a conquista da Libertadores de 2012 completa 13 anos. No dia 4 de julho de 2012, o Corinthians venceu o Boca Juniors por 2 a 0, em um Pacaembu lotado, e saiu com o título da competição continental. Sheik fez os dois gols do confronto.

Sheik marcou dois gols na decisão contra o Boca Juniors (Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Passeio pela história

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta sexta-feira (4). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial do Corinthians estará aberto nesta sexta-feira (4) (Foto: José Manoel Idalgo)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional