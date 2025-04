Bastidores indicam otimismo do Corinthians por acerto com Tite

As conversas entre Tite e Corinthians ganharam força nesta segunda-feira (21), e o clima nos bastidores do Parque São Jorge é de otimismo. No momento, o Timão aposta todas as suas fichas no ídolo e espera concretizar a contratação nos próximos dias.

O treinador sempre foi um dos nomes cotados pela diretoria para substituir Ramón Díaz, demitido na quinta-feira (17). Dorival Júnior também foi ventilado, entretanto, as negociações nunca tiveram um caráter oficial, como o que acontece com Tite.

O Corinthians conta com a história vitoriosa do técnico no clube como um trunfo importante nas negociações. Desde que deixou o Timão, Tite comandou a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo e passou pelo Flamengo. No entanto, acumulou derrotas marcantes, como para a Croácia no Mundial do Catar e para o Peñarol nas oitavas da Libertadores, o que aumentou as críticas ao seu trabalho. No Parque São Jorge, Tite teria um ambiente mais receptivo e respaldo maior para desenvolver seu projeto com tranquilidade.

O treinador comandou o Corinthians em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Tite comandou o Corinthians em três oportunidades (Foto: Daniel Augusto Jr)

Otimismo nos bastidores

Fontes ouvidas pelo Lance! se mostraram muito mais confiantes em um final feliz para a contratação de Tite. O treinador agora é a única opção da diretoria para o comando técnico do Corinthians.

A negociação está muito próxima de um desfecho. A ideia da diretoria do Corinthians é acelerar o processo para garantir o treinador no duelo contra o Racing, do Uruguai, na quinta-feira (24), pela Sul-Americana, onde Tite poderia ser apresentado junto a torcida na Neo Química Arena.

No domingo (27), o Corinthians encara o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador saiu contestado no clube carioca e um reencontro com o rubro-negro seria marcado pela hostilidade contra o técnico recém-chegado ao Timão.