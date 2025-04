Por onde anda Finazzi, ex-atacante do Corinthians?

Após a aposentadoria, tornou-se técnico e comanda equipes no Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Ganhou destaque no Corinthians em 2007, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Alexandre Silveira Finazzi, conhecido apenas como Finazzi, é um nome que remete a tempos difíceis, mas marcantes, na história recente do Corinthians. Nascido em 20 de agosto de 1973, em São João da Boa Vista (SP), o atacante viveu uma carreira intensa e multifacetada no futebol brasileiro, passando por mais de 20 clubes diferentes e acumulando gols, histórias e títulos. O Lance! te conta por onde anda Finazzi.

A carreira do atacante

Formado nas categorias de base do Guarani, Finazzi quase não seguiu carreira como jogador. Aos 19 anos, interrompeu sua trajetória no futebol para estudar Engenharia Civil na PUC de Campinas, onde também foi artilheiro dos Jogos Universitários com incríveis 45 gols em 7 partidas. Mas o sonho falou mais alto, e ele voltou aos gramados aos 23 anos, ganhando destaque em equipes do interior paulista.

Finazzi se profissionalizou no São Paulo em 1996, após marcar três gols em um jogo-treino que chamou atenção do clube. Depois disso, teve uma jornada nômade, com passagens por times como Botafogo-SP, Vila Nova, Goiás, Fortaleza, Ponte Preta, América-SP, Atlético-PR, e até por clubes internacionais como o francês Sochaux e o japonês Omiya Ardija.

Em 2007, viveu o auge de sua carreira ao vestir a camisa do Corinthians. Contratado em meio a uma grave crise no clube, Finazzi foi o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 12 gols. Apesar do bom desempenho individual, não conseguiu evitar o rebaixamento do Timão, ficando de fora da última e decisiva partida contra o Grêmio por suspensão — ausência que muitos torcedores acreditam ter sido determinante no desfecho trágico da temporada.

Depois do Corinthians, Finazzi seguiu sua trajetória errante no futebol brasileiro, passando por São Caetano, Mirassol, Mixto, Remo, Bragantino, Anapolina, XV de Jaú, Goiânia e Poços de Caldas, entre outros. Seu último clube como jogador foi o Itapirense, em 2014, quando decidiu se aposentar dos gramados e iniciar uma nova etapa como treinador.

Por onde anda Finazzi?

Como técnico, Finazzi comandou equipes como Goiânia, Itumbiara, Castanhal e Costa Rica-MS. Em sua estreia pelo Goiânia, em 2020, encerrou um jejum de 20 anos sem vitórias do clube sobre o rival Vila Nova. Desde então, vem acumulando experiências no comando técnico de clubes do Centro-Oeste e Norte do país, com destaque para sua passagem no Campeonato Paraense.

Com uma trajetória marcada pela persistência, carisma e gols importantes, Finazzi é lembrado com carinho por diversas torcidas — especialmente a corintiana, que guarda na memória os gols salvadores em um dos momentos mais difíceis da história do clube.

Clubes por onde Finazzi jogou: