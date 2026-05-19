Corinthians: Garro volta a marcar após três meses em 'nova fase' com Diniz

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O meio-campista Rodrigo Garro voltou a marcar pelo Corinthians após cerca de três meses de jejum. O gol do camisa oito aconteceu na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro.

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O último gol de Garro havia sido contra o Athletico-PR, também pela competição, na vitória por 1 a 0. Desde então, foram 19 partidas sem balançar as redes, embora tenha contribuído com assistências ao longo do período.

A temporada de 2026 de Rodrigo Garro pelo Corinthians mostra um meio-campista mais participativo na construção, ainda que com números modestos em finalização. Em 29 jogos, sendo 21 como titular, o argentino soma dois gols e 11 assistências, com participação direta em gol a cada 149 minutos. No setor criativo, registra 1,8 passes decisivos por partida e 15 grandes chances criadas ao longo do ano, além de 1,6 finalizações por jogo, com 0,6 no alvo.

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Na organização ofensiva, Garro mantém 2,6 passes longos certos por jogo e 79% de acerto no passe, com média de 50,3 ações com a bola por partida. Também contribui na recomposição, com 0,7 desarmes e 2,1 bolas recuperadas por jogo, além de 2,2 faltas sofridas. A nota média de 7,04 no Sofascore resume um desempenho consistente, com impacto mais evidente na articulação do que na definição.

Veja abaixo a lista de números em que Rodrigo Garro ficou sem marcar

Portuguesa 1x1 Corinthians Cruzeiro 1x1 Corinthians Novorizontino 1x0 Corinthians Corinthians 0x2 Coritiba Santos 1x1 Corinthians Chapecoense 0x0 Corinthians Corinthians 1x1 Flamengo Fluminense 3x1 Corinthians Corinthians 0x1 Internacional Platense 0x2 Corinthians Corinthians 0x0 Palmeiras Corinthians 2x0 Santa Fé Vitória 0x0 Corinthians Corinthians 1x0 Vasco Corinthians 2x0 Peñarol Mirassol 2x1 Corinthians Santa Fe 1x1 Corinthians Corinthians 3x2 São Paulo Corinthians1x0 Barra Botafogo 3x1 Corinthians

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians (Foto: Arte Lance!/Notebooklm)

Chegada de Diniz faz Rodrigo Garro crescer de produção

A chegada de Fernando Diniz ao comando técnico coincidiu com uma evolução clara nos números de Rodrigo Garro em 2026. Em 11 jogos, todos como titular, o meia soma um gol e oito assistências, participando diretamente de uma jogada de gol a cada 100 minutos. O argentino registra ainda 2,8 passes decisivos por partida e 11 grandes chances criadas no período, além de 2,2 finalizações por jogo, com 0,5 no alvo.

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Na construção, mantém 3,0 passes longos certos por jogo e 78% de acerto no passe, com 64,4 ações com a bola por partida. Também contribui sem a bola, com 1,1 desarme e 2,8 bolas recuperadas por jogo, além de 2,8 faltas sofridas. O desempenho é refletido na nota Sofascore de 7,43, reforçando o peso do meia na dinâmica ofensiva da equipe.

Essa retomada pelo Timão foi uma promessa do próprio técnico Fernando Diniz em sua apresentação ao clube, no dia 7 de abril.

— É um jogador extremamente talentoso, de momentos de brilhantismo. Quero ajudar ele a recuperar esse equilíbrio, essa estima de si mesmo. Vou fazer o máximo para ajudá-lo — disse Fernando Diniz.

Mais do que os números, Rodrigo Garro voltou a exercer a função de liderança no clube e a ganhar confiança dentro de campo.

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Rodrigo Garro pelo Corinthians

129 jogos (104 titular) 17 gols 31 assistências 195 minutos para participar de gol 2.3 passes decisivos por jogo 44 grandes chances criadas 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol) 2.6 passes longos certos por jogo 78% de acerto no passe 58.6 ações com a bola por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.0 desarme por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 2.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.23

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