Corinthians: Garro volta a marcar após três meses em 'nova fase' com Diniz
Meia volta a balançar as redes após longo jejum e retoma protagonismo
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O meio-campista Rodrigo Garro voltou a marcar pelo Corinthians após cerca de três meses de jejum. O gol do camisa oito aconteceu na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro.
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O último gol de Garro havia sido contra o Athletico-PR, também pela competição, na vitória por 1 a 0. Desde então, foram 19 partidas sem balançar as redes, embora tenha contribuído com assistências ao longo do período.
A temporada de 2026 de Rodrigo Garro pelo Corinthians mostra um meio-campista mais participativo na construção, ainda que com números modestos em finalização. Em 29 jogos, sendo 21 como titular, o argentino soma dois gols e 11 assistências, com participação direta em gol a cada 149 minutos. No setor criativo, registra 1,8 passes decisivos por partida e 15 grandes chances criadas ao longo do ano, além de 1,6 finalizações por jogo, com 0,6 no alvo.
Na organização ofensiva, Garro mantém 2,6 passes longos certos por jogo e 79% de acerto no passe, com média de 50,3 ações com a bola por partida. Também contribui na recomposição, com 0,7 desarmes e 2,1 bolas recuperadas por jogo, além de 2,2 faltas sofridas. A nota média de 7,04 no Sofascore resume um desempenho consistente, com impacto mais evidente na articulação do que na definição.
Veja abaixo a lista de números em que Rodrigo Garro ficou sem marcar
- Portuguesa 1x1 Corinthians
- Cruzeiro 1x1 Corinthians
- Novorizontino 1x0 Corinthians
- Corinthians 0x2 Coritiba
- Santos 1x1 Corinthians
- Chapecoense 0x0 Corinthians
- Corinthians 1x1 Flamengo
- Fluminense 3x1 Corinthians
- Corinthians 0x1 Internacional
- Platense 0x2 Corinthians
- Corinthians 0x0 Palmeiras
- Corinthians 2x0 Santa Fé
- Vitória 0x0 Corinthians
- Corinthians 1x0 Vasco
- Corinthians 2x0 Peñarol
- Mirassol 2x1 Corinthians
- Santa Fe 1x1 Corinthians
- Corinthians 3x2 São Paulo
- Corinthians1x0 Barra
- Botafogo 3x1 Corinthians
Chegada de Diniz faz Rodrigo Garro crescer de produção
A chegada de Fernando Diniz ao comando técnico coincidiu com uma evolução clara nos números de Rodrigo Garro em 2026. Em 11 jogos, todos como titular, o meia soma um gol e oito assistências, participando diretamente de uma jogada de gol a cada 100 minutos. O argentino registra ainda 2,8 passes decisivos por partida e 11 grandes chances criadas no período, além de 2,2 finalizações por jogo, com 0,5 no alvo.
Na construção, mantém 3,0 passes longos certos por jogo e 78% de acerto no passe, com 64,4 ações com a bola por partida. Também contribui sem a bola, com 1,1 desarme e 2,8 bolas recuperadas por jogo, além de 2,8 faltas sofridas. O desempenho é refletido na nota Sofascore de 7,43, reforçando o peso do meia na dinâmica ofensiva da equipe.
Essa retomada pelo Timão foi uma promessa do próprio técnico Fernando Diniz em sua apresentação ao clube, no dia 7 de abril.
— É um jogador extremamente talentoso, de momentos de brilhantismo. Quero ajudar ele a recuperar esse equilíbrio, essa estima de si mesmo. Vou fazer o máximo para ajudá-lo — disse Fernando Diniz.
Mais do que os números, Rodrigo Garro voltou a exercer a função de liderança no clube e a ganhar confiança dentro de campo.
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Rodrigo Garro pelo Corinthians
- 129 jogos (104 titular)
- 17 gols
- 31 assistências
- 195 minutos para participar de gol
- 2.3 passes decisivos por jogo
- 44 grandes chances criadas
- 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
- 2.6 passes longos certos por jogo
- 78% de acerto no passe
- 58.6 ações com a bola por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 1.0 desarme por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 2.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.23
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