Talles Magno assume artilharia do Corinthians no Paulista

O Corinthians e a Portuguesa ficaram no empate por 2 a 2 no Pacaembu neste sábado (15), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Além de Talles, Matheus Bidu também baçançou as redes para o time de Parque São Jorge.

Classificado de forma antecipada para as quartas de final do estadual, o Timão entrou em campo com uma equipe reserva.

- Eu estou muito feliz pelo meu desempenho. Pude ajudar a equipe e por mais que o empate tenha sido dolososo, foi importante. Dedido esse gol para a minha familia, que sempre torceu por mim. Estou aqui para ajudar o Corinthians, sempre vamos buscar a vitória - exalta o camisa 43 do time de Ramón Días.

Talles Magno chegou a marca dos cinco gols com a camisa do clube pelo estadual, se isolando na artilharia do elenco na temporada. Yuri Alberto está em segundo lugar com três gols.

- Revertemos o empate e até chegamos a virar o jogo. Estávamos bem e tivemos muitas oportunidades de gol. Só faltou ali no terço final do campo, já que no segundo tempo chutamos muito na direção do gol' - conclui o artilheiro.

Artilheiro do Corinthians na temporada, Talles Magno celebra gol contra a Portuguesa (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O primeiro gol da partida foi da equipe mandante, aos 38 minutos, com Jajá recebendo de Cristiano, que ajeitou a bola no peito para Jajá soltar um canudo.

O Corinthians só conseguiu empatar no começo do segundo tempo com Bidu finalizando cruzado e sem ângulo entre as pernas do goleiro Rafael. A virada vem aos 43, na cobrança de pênalti de Talles Magno. Mas, a Lusa empatou aos 28 do segundo tempo com Maceió, que chegou batendo de primeira no cantinho.

Este foi o jogo de número 17 mil do Corinthians no Pacaembu. Até aqui, soma 968 vitórias, 400 empates e 332 derrotas.

Próximos jogos do Corinthians no Paulistão:

O Corinthians tem apenas um jogo antes do fim da primeira fase do Paulistão, que será contra o Guarani, no dia 23 de fevereiro, às 18h30.

O duelo da 11ª rodada diante do Novorizontino foi adiantado por causa da preparação da equipe para a pré-Libertadores. O jogo foi realizado no dia 03 de fevereiro, fora de casa, e o Timão venceu por 1 a 0 com gol de Alex Santana.

Pela segunda fase da Libertadores, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (19), contra a Universidad Central, da Venezuela, fora de casa, às 21h30.

