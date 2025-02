Quem é Fabrizio Angileri, lateral que está próximo do Corinthians?

Na reta final da janela de transferências, o Corinthians está próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada. E o nome que pode assinar com o alvinegro em breve é o lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, de 30 anos, e que pertence ao Getafe, que joga a primeira divisão da Espanha. A informação foi noticiada pelo 'Uol' e confirmada pelo Lance!.

O jogador está em baixa no clube europeu e não jogou nenhuma partida nesta temporada, mas tem carreira vitoriosa construída na Argentina. Com a camisa do River Plate, foi multicampeão durante as quatro temporadas que defendeu a equipe.

Fabrizio Angileri defende o Getafe atualmente.<br>(Foto: Reprodução/X/GetafeFC)

Em 2019, conquistou a Recopa Sul-Americana, Copa Argentina e Supercopa da Argentina, além do Campeonato Argentino e o Trofeo de Campeones, em 2021. No total, atuou em 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Seu início de carreira foi construído nas divisões de base do San Martín de Mendoza, Gimnasia y Esgrima e Boca Juniors, mas o primeiro time profissional foi o Godoy Cruz. Lá, vestiu a camisa em 93 jogos entre 2013 e 2019, onde balançou as redes quatro vezes e deu dez assistências. No Getafe desde 2022, o lateral esquerdo jogou 27 vezes pela equipe espanhola, mas não soma nenhuma participação direta em gols pelo clube.

Concorrência no Corinthians

Fabrizio Angileri chega em um Corinthians embalado pela ótima campanha no Paulistão e que tem atuado de forma acertada nas mãos de Ramón e Emiliano Díaz. Além de precisar mostrar seu valor técnico para acompanhar o ritmo imposto pelo Timão nos jogos vistos até aqui, o argentino tem a concorrência de outros nomes no setor.

Na equipe, os treinadores contam com Diego Palacios, Hugo e Matheus Bidu como canhotos. Por outro lado, nenhum dos nomes do trio desponta como titular absoluto e domina a posição, o que pode apresentar um cenário positivo ao atleta em sua chegada ao Timão.

Lateral argentino Fabrizio Angileri está próximo de acerto com o Corinthians. (Foto: Reprodução/X/@RiverPlate)

Entenda o negócio

O Corinthians trabalha com a possibilidade de contratar Fabrizio Angileri por empréstimo durante uma temporada com opção de compra ao final do contrato. Mesmo sem a assinatura do contrato, a diretoria do Corinthians possui confiança em um desfecho positivo.

A vinda para o Brasil surgiu como a alternativa preferida para o atleta, que nesse momento também interessou a um clube da MLS, liga dos Estados Unidos, e de mais um clube da Série A do Campeonato Brasileiro de nome não revelado.