Corinthians encaminha contratação de lateral-esquerdo argentino

O Corinthians está perto de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada. Nas últimas horas, o clube alvinegro se aproximou da contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que atualmente defende o Getafe, da Espanha.

continua após a publicidade

➡️Com 100% de aproveitamento, reservas do Corinthians enfrentam a Portuguesa

A negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra ao final do contrato. Fabrizio Angileri, de 30 anos, coleciona passagens por Godoy Cruz, River Plate, ambos da Argentina, e desde 2022, atua pelo Getafe. A informação foi noticiada pelo 'Uol' e confirmada pelo Lance!

Mesmo sem a assinatura do contrato, a diretoria do Corinthians possui confiança em um desfecho positivo. O clube alvinegro venceu a concorrência de um clube da MLS e um time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Lateral teve boa passagem pelo River Plate (Diego Haliasz/River Plate)

Primeiro reforço

No último ano, o Corinthians fechou o Brasileirão com uma sequência de nove vitórias consecutivas, que classificou o clube alvinegro para a Pré-Libertadores. A confiança pela boa campanha fez a diretoria do Timão focar em manter o elenco, priorizando renovações de peças do elenco como Romero, Maycon, Hugo Souza e Carrillo.

Fabrizio Angileri é o primeiro reforço do Timão na temporada. O jogador chega para uma posição com forte concorrência no elenco. Atualmente, o Corinthians possui três laterais-esquerdos: Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácios.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Quem é Fabrizio Angileri?

Revelado pelo Godoy Cruz, o lateral-esquerdo disputou 109 partidas pelo clube formador. Em 2019, transferiu-se para o River Plate, onde ganhou mais destaque. Pelo clube, disputou 68 jogos, marcando quatro gols e dando 13 assistências. Desde 2022, atua pelo Getafe, onde entrou em campo 27 vezes.