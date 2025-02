Tabela do Brasileirão é divulgada: veja o caminho do Corinthians

A CBF divulgou a tabela completa do Campeonato Brasileiro. O torneio terá início no dia 30 de março e se estenderá até o dia 21 de dezembro. Em junho, a competição será interrompida para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que contará com a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O Corinthians busca o oitavo título da competição nacional. A última vez que o clube alvinegro conquistou o troféu foi em 2017. O Timão venceu quatro vezes o torneio na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

A estreia do Timão está marcada para o dia 30 de março, contra o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova. O primeiro jogo do Corinthians na Neo Química será uma semana depois, no dia 6 de abril, contra o Vasco.

Na terceira rodada, o Timão terá o seu primeiro clássico na competição nacional. Marcado para o dia 13 de abril, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, fora de casa. A partida ainda não teve o seu local confirmado pela CBF, mas deve ocorrer no Allianz Parque.

Na nona rodada, o Corinthians enfrenta o Santos, na Neo Química Arena, em partida marcada para o dia 18 de maio. Por fim, em 20 de julho, o Timão tem compromisso contra o São Paulo, no Morumbis. A última rodada do clube alvinegro, marcada para 21 de dezembro, será contra o Juventude, em Itaquera.

Yuri Alberto foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja as primeiras rodadas do Corinthians no Brasileirão