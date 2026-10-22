Corinthians tem baixa por lesão antes de enfrentar o Vasco
Alex Santana segue em tratamento; outros dois atletas têm carga controlada
O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (22), o terceiro treinamento de preparação para enfrentar o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Clarence Seedorf comandou atividades táticas e técnicas, enquanto três jogadores tiveram situações específicas durante os trabalhos.
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A programação começou com uma sessão de vídeo voltada às orientações táticas. Na sequência, os jogadores realizaram atividades na academia e aquecimento no gramado. Sob o comando de Seedorf, o elenco participou de um exercício tático de dez contra dez, além de trabalhos de bola parada. O treinador também dividiu o grupo em dois para atividades específicas por setor.
O atacante Vitinho e o meio-campista André Carrillo realizaram trabalhos no campo acompanhados pelo departamento de performance, com controle de carga. Já o volante Alex Santana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento de terça-feira (20), segue em tratamento com a equipe de fisioterapia do clube.
O Corinthians encerra a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira (23), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A delegação embarca para o Rio de Janeiro no período da tarde.
A partida contra o Vasco acontece no sábado (24), às 18h30, em São Januário. O Corinthians busca sua nona vitória no Campeonato Brasileiro, em meio à sequência negativa de resultados na competição.
Torcedores cobram elenco do Corinthians no CT
No mesmo dia, um grupo de torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar o elenco do Corinthians em meio à sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro. O encontro contou com a presença do presidente Osmar Stabile, do técnico Clarence Seedorf e de Julio Cesar, gerente de futebol.
Esta é a segunda semana consecutiva de protestos da torcida organizada. Na semana passada, integrantes dos Gaviões da Fiel estiveram no Parque São Jorge para cobrar a diretoria, pedir a saída do então executivo de futebol Marcelo Paz e o afastamento do atacante Memphis Depay. O dirigente deixou o clube nesta semana, em meio à crise esportiva.
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