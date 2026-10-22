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Corinthians tem baixa por lesão antes de enfrentar o Vasco

Alex Santana segue em tratamento; outros dois atletas têm carga controlada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/10/2026 15:49
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Clarence Seedorf treinando ao ar livre, vestindo jaqueta marrom e boné.
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (22), o terceiro treinamento de preparação para enfrentar o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Clarence Seedorf comandou atividades táticas e técnicas, enquanto três jogadores tiveram situações específicas durante os trabalhos.

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A programação começou com uma sessão de vídeo voltada às orientações táticas. Na sequência, os jogadores realizaram atividades na academia e aquecimento no gramado. Sob o comando de Seedorf, o elenco participou de um exercício tático de dez contra dez, além de trabalhos de bola parada. O treinador também dividiu o grupo em dois para atividades específicas por setor.

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O atacante Vitinho e o meio-campista André Carrillo realizaram trabalhos no campo acompanhados pelo departamento de performance, com controle de carga. Já o volante Alex Santana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento de terça-feira (20), segue em tratamento com a equipe de fisioterapia do clube.

O Corinthians encerra a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira (23), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A delegação embarca para o Rio de Janeiro no período da tarde.

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A partida contra o Vasco acontece no sábado (24), às 18h30, em São Januário. O Corinthians busca sua nona vitória no Campeonato Brasileiro, em meio à sequência negativa de resultados na competição.

Jesse Lingard durante treino, observando bola no ar, com camisa vinho e shorts pretos.
Corinthians faz treino tático durante o treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Torcedores cobram elenco do Corinthians no CT

No mesmo dia, um grupo de torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar o elenco do Corinthians em meio à sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro. O encontro contou com a presença do presidente Osmar Stabile, do técnico Clarence Seedorf e de Julio Cesar, gerente de futebol.

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Esta é a segunda semana consecutiva de protestos da torcida organizada. Na semana passada, integrantes dos Gaviões da Fiel estiveram no Parque São Jorge para cobrar a diretoria, pedir a saída do então executivo de futebol Marcelo Paz e o afastamento do atacante Memphis Depay. O dirigente deixou o clube nesta semana, em meio à crise esportiva.

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