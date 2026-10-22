Um grupo de torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira (22), para cobrar o elenco do Corinthians em meio à crise vivida pelo clube. A equipe atravessa uma sequência de resultados negativos e enfrenta pressão pelo desempenho no Campeonato Brasileiro.

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O encontro contou com a presença de lideranças do elenco, além do presidente Osmar Stabile, do gerente de futebol Julio Cesar e do técnico Clarence Seedorf. Os representantes da organizada foram ao centro de treinamento para cobrar uma reação da equipe diante do momento vivido na temporada.

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Esta é a segunda semana consecutiva em que integrantes da Gaviões da Fiel realizam protestos contra a situação do clube. Na semana passada, torcedores estiveram no Parque São Jorge para cobrar providências de Osmar Stabile, além de pedir a saída do então executivo de futebol Marcelo Paz e o afastamento do atacante Memphis Depay.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

A sequência negativa aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, provocando mudanças importantes na estrutura do departamento de futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Fernando Diniz, anunciada em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

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O treinador deixou o clube com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47%. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e acabou derrotado por 4 a 1.

Na tentativa de reverter o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com vínculo até dezembro de 2027. O neerlandês chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear diante do Vitória, por problemas na regularização de sua documentação. Na ocasião, o auxiliar Léo Porto comandou a equipe no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

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A crise também atingiu a diretoria. O Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento foi comunicado como uma decisão em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, mas ocorreu após um período de desgaste interno, questionamentos sobre a condução do departamento e cobranças das torcidas organizadas. A manutenção de Fernando Diniz durante a Data Fifa e as dificuldades na montagem do elenco contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.