O Corinthians luta contra o tempo para contar com o técnico Clarence Seedorf no banco de reservas na partida contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado neste sábado (24), às 18h30, em São Januário. O treinador ainda não teve sua situação regularizada e, por isso, não conseguiu comandar a equipe diante do Vitória.

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O Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro de 2026. Desde então, o clube trabalha para reunir a documentação necessária para registrar o treinador neerlandês no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Nas últimas horas, o departamento jurídico do Corinthians conseguiu três documentos considerados importantes para avançar no processo de regularização do profissional. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

Entre os documentos obtidos estão a autorização de residência prévia, concedida pela Secretaria Nacional de Justiça do governo brasileiro, a certidão de nascimento emitida pelo governo do Suriname e a folha de antecedentes criminais expedida pelo governo dos Emirados Árabes Unidos.

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A obtenção desses documentos representa um avanço nas questões burocráticas que impedem Seedorf de assumir oficialmente o comando da equipe durante as partidas. No entanto, o clube ainda precisa concluir os procedimentos necessários para que o nome do treinador seja publicado no BID.

Fernando Diniz deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Acordo com Fernando Diniz para rescisão

Outro problema que o Corinthians precisa resolver é a rescisão contratual com o técnico Fernando Diniz. O treinador foi demitido em 7 de outubro de 2026, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol da CBF, os clubes precisam encerrar o vínculo do antigo treinador no BID antes de registrar um novo comandante. Dessa forma, a situação contratual de Fernando Diniz também interfere na regularização de Clarence Seedorf.

Nesta quinta-feira (22), o Corinthians terá uma reunião com Fernando Diniz para buscar um acordo pela rescisão contratual. A intenção da diretoria é solucionar a pendência e permitir que o clube avance no processo de registro do novo treinador.

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O valor da multa rescisória prevista em contrato corresponde a três salários de Fernando Diniz. No entanto, o montante será menor, uma vez que, no momento da demissão, faltavam menos de três meses para o término do vínculo do treinador com o Corinthians.

Para contar com Clarence Seedorf no banco de reservas diante do Vasco, o Corinthians precisa regularizar a situação do neerlandês no BID até 19h desta sexta-feira (23), prazo final para que o profissional esteja disponível para a partida.