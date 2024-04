(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Publicada em 11/04/2024

A torcida do Corinthians voltou a desfrutar do futebol de Igor Coronado na goleada sobre o Nacional-PAR. O camisa 77 entrou no segundo tempo e atuou apenas 11 minutos, mas deu o cruzamento para o gol de Pedro Raul.

Igor Coronado fez sua estreia pelo Corinthians no começo de março, contra o Santo André, pelo Paulistão. Desde então, o meia sofreu uma lesão muscular na coxa direita e, na reta final da recuperação, acabou sofrendo com a dengue, atrasando seu retorno.

Após a partida contra o Nacional-PAR, Coronado reconheceu a falta de ritmo de jogo, mas se colocou à disposição de António Oliveira para o confronto de domingo (14), contra o Atlético-MG, na estreia do Brasileirão, afirmando que chegará com 80% do seu potencial físico.

A tendência é que a comissão técnica do Corinthians opte por começar com Coronado novamente na reserva contra o Galo. A ideia é dar minutagem para o meia ganhar ritmo de jogo e se firmar na equipe titular. Uma possibilidade estudada é o camisa 77 atuar ao lado de Rodrigo Garro no meio-campo do Timão.

