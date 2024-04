Neto opina sobre qual deve ser o caminho de Romero no Corinthians e deixa recado para torcida

Neto analisou a goleada do Corinthians (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 21:32 • São Paulo (SP)

Após a goleada do Corinthians por 4 a 0 contra o Nacional, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, Craque Neto elogiou e destacou o desempenho de Romero. O paraguaio foi autor de dois gols e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da Neo Química Arena, palco da partida.

Depois do confronto, Neto disparou e disse que, de acordo com seu ponto de vista, Romero precisa ser titular do Timão, muito por conta do que mostrou no jogo desta terça-feira (9). Segundo suas palavras, o torcedor precisa entender.

- E depois disso, o corinthiano precisa entender que o Romero é titular - disse.

Veja a postagem feita por Craque Neto nas redes sociais: