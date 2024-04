(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 21:40 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do Corinthians no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram o protagonista e o pior em campo da equipe de António Oliveira na goleada sobre o Nacional-PAR. O Timão conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana na Neo Química Arena.

Segundo os torcedores, Romero, autor de dois gols do Corinthians, foi eleito o melhor jogador em campo. Por outro lado, Félix Torres, que já havia sido criticado por parte dos fãs nas redes sociais, foi o pior atleta.

Romero se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube e o jogador do Timão com mais gols na Neo Química Arena.

Já Félix Torres perdeu uma ótima oportunidade no primeiro tempo, quando o Timão vencia por 1 a 0, mas sofreu a falta que resultou na expulsão de Arévalo.

O zagueiro equatoriano Félix Torres em ação pelo Timão contra o Nacional (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (14), contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena