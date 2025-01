Por onde anda Gil, ex-atacante de Corinthians e Cruzeiro?

Gilberto Ribeiro Gonçalves, conhecido como Gil, foi um dos atacantes mais explosivos e habilidosos do futebol brasileiro nos anos 2000. Sua velocidade e habilidade no um contra um o tornaram um pesadelo para as defesas adversárias, e ele brilhou em equipes como Corinthians e Cruzeiro. Hoje, longe dos holofotes dos grandes estádios, Gil se dedica a novos projetos, mas continua com sua relação estreita com o esporte que marcou sua vida. O Lance! te conta por onde anda Gil.

A trajetória de Gil no futebol

Gil iniciou sua carreira no Corinthians em 2000, onde rapidamente se destacou como uma das principais promessas do futebol brasileiro. No clube paulista, ele conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2005. Sua habilidade com a bola nos pés e sua capacidade de decidir jogos importantes o transformaram em ídolo da torcida.

Depois de anos de sucesso no Corinthians, Gil transferiu-se para o futebol japonês, onde atuou pelo Verdy Tokyo em 2005. Apesar de uma boa adaptação ao estilo de jogo asiático, ele retornou ao Brasil no ano seguinte para defender o Cruzeiro, onde manteve seu bom desempenho em campo, sendo uma peça importante no ataque da equipe mineira.

A carreira de Gil seguiu com passagens por clubes brasileiros e internacionais. Ele teve um breve período na Espanha, defendendo o Gimnàstic de Tarragona, antes de voltar ao Brasil para atuar pelo Internacional. No Colorado, ele integrou o elenco vencedor da Copa Sul-Americana de 2008.

Já em 2009, Gil assinou contrato com o Flamengo, mas sua passagem pelo clube carioca foi discreta. Após alguns anos longe dos grandes centros do futebol, ele encerrou sua carreira em clubes menores, como o ABC e o Juventus-SP, nos anos 2010.

Clubes da carreira

2000–2005: Corinthians

2005–2006: Verdy Tokyo

2006: Cruzeiro

2006–2007: Gimnàstic

2007–2009: Internacional

2008: → Botafogo (empréstimo)

2009–2010: Flamengo

2014: ABC

2015–2016: Juventus-SP

A vida após os gramados

Após sua aposentadoria como jogador, Gil manteve uma relação próxima com o futebol. Ele atua em projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social em sua cidade natal, Andradina, no interior de São Paulo. Sua experiência como jogador de elite o tornou uma referência para jovens que sonham em seguir os mesmos passos no futebol.

Gil também participa de eventos beneficentes e amistosos organizados por ex-jogadores, além de colaborar com academias de futebol para formar novas gerações de atletas. Apesar de não ter seguido carreira como técnico ou dirigente, ele é uma figura presente em ações que promovem o esporte no Brasil.

Por onde anda Gil?

Atualmente, Gil vive uma vida mais tranquila, longe das pressões do futebol profissional. Ele se dedica aos projetos comunitários e à convivência com a família, mas ainda acompanha de perto os campeonatos e os clubes onde atuou. Sua passagem pelo Corinthians, em especial, continua sendo lembrada com carinho pelos torcedores, que o consideram um dos atacantes mais impactantes do clube nos anos 2000.

Mesmo longe dos gramados, Gil mantém o espírito competitivo e o amor pelo futebol que o acompanharam durante toda a sua carreira. Sua contribuição para o esporte vai além dos gols e dos dribles, deixando um legado que inspira novos talentos e enriquece o futebol brasileiro.