Neo Química Arena terá ações da vaquinha em jogos do Corinthians; veja quanto foi pago

Neste domingo (19), o Corinthians fará a sua estreia na Neo Química Arena em 2025. Os comandados de Ramón Díaz enfrentam o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os torcedores presentar no estádio vão ver novidades sobre a vaquinha.

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do clube que encabeça a campanha, irá promover ações no estádio em dias de jogos para alavancar o movimento. O financiamento coletivo pretende pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena, um débito avaliado em R$ 700 milhões.

Lançada em novembro do ano passado, a vaquinha permanecerá no ar até maio e já arrecadou R$ 35.360.234,46, equivalente a 5% do valor total. Neste ano, os organizadores da campanha planejam intensificar a divulgação do financiamento coletivo, especialmente em dias de jogos.

Ações na Neo Química Arena

Lançada no dia 27 de novembro, houve apenas um jogo do Corinthians em Itaquera com a campanha no ar, a vitória por 3 a 0 do Timão sobre o Bahia, no dia 3 de dezembro. Alê Domênico, presidente dos Gaviões da Fiel, falou sobre a expectativa para a nova temporada.

— Em 2024, liberamos a plataforma de doações no fim de novembro, com apenas um jogo realizado na Neo Química Arena, o que limitou a visibilidade inicial. Para 2025, temos um calendário mais robusto e planejado, permitindo ativações contínuas e abrangentes ao longo dos meses — contou o dirigente da torcida organizada.

Neste domingo (19), começam as primeiras ações da campanha na Neo Química Arena. Haverá pontos de atendimento em todos os setores do estádio para auxiliar torcedores com dificuldades em realizar contribuições na plataforma, além da emissão de certificados de doação.

Durante as partidas do Corinthians, os telões do estádio reforçarão a campanha com divulgações, publicidade e a exibição de QR Codes, facilitando as doações dos torcedores presentes na Neo Química Arena.

Corinthians enfrenta o Velo Clube neste domingo (19) (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Atuação dos embaixadores

A campanha conta com ilustres corinthianos como embaixadores para divulgar a vaquinha. Entre eles, estão personalidades que vão das artes aos campos de futebol, como a atriz Alessandra Negrini, o músico MC Hariel, o atacante Romero e o ídolo do Timão, Marcelinho Carioca. A ideia é aumentar a divulgação da vaquinha.

— É importante destacar que os embaixadores são voluntários e têm o papel de ampliar a comunicação com os torcedores. Contamos com a parceria de cada um exclusivamente para promover a campanha de forma ampla, incentivando as doações e aumentando a visibilidade do projeto. Com a sua influência, esperamos atingir um público ainda maior e fortalecer a mobilização ao nível nacional, principalmente nos locais onde ainda não chegamos — disse Alê Domênico.