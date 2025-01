Corinthians x Velo Clube: onde assistir, horário e prováves escalações

O Corinthians enfrenta o Velo Clube neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda rodada do Paulistão 2025. A partida terá transmissão a o vivo da Record (canal aberto), do CazéTV (Youtube) e pelo serviço de pay-per-view Paulistão+. ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O confronto marca a primeira partida do Corinthians diante de sua torcida no campeonato deste ano. O Timão venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na primeira rodada e Ramón Díaz pode optar por utilizar reservas para dar ritmo ao elenco e preservar os titulares.

Para este confronto, o Corinthians não contará com Maycon, Rodrigo Garro, Félix Torres e Memphis Depay, afastados por questões de saúde ou preservação física. Breno Bidon e Felipe Longo também estão ausentes, convocados para a Seleção Brasileira Sub-20.

Velo Clube, por sua vez, busca se recuperar de uma derrota inicial por 2 a 0 contra o Noroeste. A equipe de Rio Claro deposita suas esperanças em Felipinho, meio-campista que se destacou na temporada passada.

➡️Corinthians elimina o Ituano nos pênaltis e vai às quartas da Copinha

Corinthians e Veo Clube se enfrentam neste domingo (19) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Velo Clube (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x VELO CLUBE

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

📺 Onde assistir: Record (canal aberto), do CazéTV (Youtube) e pelo serviço de pay-per-view Paulistão+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro, Hugo; José Martínez, Charles (Ryan), Alex Santana (Carillo); Talles Magno, Ángel Romero (Yuri Alberto), Héctor Hernández (Pedro Raul).

VELO CLUBE: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé (Cauari), Marcelo; Yuri Ferraz, Léo Baiano, Carlos Manuel (Jefferson Nem), Renan Siqueira (Léo Campos); Felipinho, Daniel Amorim, Vinícius Leite (Sillas).