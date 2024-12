Saiba como estão as negociações de renovação no Corinthians

O Corinthians começa a planejar como será o elenco para a próxima temporada. Com vaga na Pré-Libertadores, que começa em fevereiro, o Timão precisa ser rápido para ter uma equipe pronta na reapresentação do grupo, no dia 7 de janeiro.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, aponta que o principal 'reforço' do time será a manutenção do elenco. Na janela do meio de ano, o clube alvinegro contratou nove jogadores, entre eles, o midiático Memphis Depay.

Os contratos de sete jogadores terminam no dia 31 de dezembro deste ano: Romero, Hugo Souza, Maycon, Cacá, Caetano, Ruan Oliveira e Matheus Araújo. Giovane possui vínculo com o Corinthians até julho de 2025, mas não está sendo relacionado por um imbróglio burocrático com o Timão, e não deve permanecer para a próxima temporada.

Empréstimo de Maycon termina no final deste ano (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Período de definição

Dos atletas em final de contrato, o Corinthians já anunciou a compra em definitivo e renovação de contrato com o goleiro Hugo Souza, até o final de 2027. A contratação ocorreu após uma 'novela' com o Flamengo, clube que detém os diretos federativos do jogador.

Cacá completou 3.150 minutos com a camisa do Timão nesta temporada e, assim, bateu a meta estabelecida em no contrato de empréstimo para uma contratação em definitivo. Ao final da temporada, o Corinthians pagará R$ 22 milhões para contar com 90% dos direitos do zagueiro junto ao Tokushima Vortis, do Japão.

Maycon, volante do Timão, possui contrato de empréstimo junto ao Shakhtar Donestsk, da Ucrânia. Sem atuar desde abril, por uma lesão no ligamento cruzado (LCA) do joelho direito, o futuro do meia é uma incógnita. Fabinho Soldado já declarou que o Corinthians pretende seguir com o jogador.

Romero é outro jogador que possui o futuro sob risco. O contrato do atleta com o clube prevê uma cláusula de renovação automática que já foi cumprida. Caso atuasse em 60% dos jogos no último ano de vínculo, no caso 2024, o atleta é quem optaria por renovar, ou não, com o Timão. Internamente, membros da diretoria alvinegra acreditam que a negociação terá um final feliz.

Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira não vão seguir no Corinthians para a próxima temporada. Os atletas não tiveram os seus contratos renovados. Giovane, que possui vínculo até julho de 2025, não está sendo relacionado por um imbróglio contratual e também não deve permanecer.