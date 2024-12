Órgãos fiscalizadores do Corinthians aprovam orçamento para 2025

O plano orçamentário para o próximo ano apresentado pela diretoria do Corinthians foi aprovado pelos órgãos fiscalizadores do clube. Apresentado aos conselheiros na última sexta-feira (6), o documento passou pelo Conselho Fiscal, Conselho de Orientação (CORI) e do Conselho Deliberativo.

Diferente do plano proposto, os órgãos fiscalizadores apontaram que a vaquinha organizada pela torcida Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente ao estádio, não esteja na previsão orçamentária.

A intenção era amortizar o valor da dívida do Corinthians com a Caixa. No entanto, com a reprovação pelos órgãos fiscalizadores, os diretores do clube vão precisar revisar o item e apresentar uma nova previsão sobre o assunto.

Plano orçamentário para 2025

O Corinthians pretende fechar a próxima temporada com um superávit de R$ 34 milhões. Para alcançar esse número, o clube alvinegro quer arrecadar R$ 181 milhões com vendas de jogadores e fechar o ano com um faturamento total de R$ 795 milhões.

A principal fonte de renda do Timão para a próxima temporada são os direitos de TV. A diretoria espera arrecadar R$ 340 milhões. O Corinthians negociou junto a venda de seus partidas com a Liga Forte União (LFU), que pode render até R$ 1,1 bilhão aos cofres do clube entre 2025 e 2029.

O clube alvinegro também pretende diminuir 20% das despesas que teve esse ano para R$ 554 milhões. Na semana de transparência, organizada pelo Corinthians em setembro, a diretoria apresentou uma dívida total de R$ 2,4 bilhões.

O planejamento orçamentário do Corinthians, apresentado aos conselheiros, prevê um déficit de R$ 237 milhões ao final deste ano. Em março, a diretoria havia estimado um superávit de R$ 17 milhões para o fechamento de 2024. A diferença entre a previsão e a realidade resulta em um prejuízo de R$ 255 milhões, o que representa uma queda de 29% em relação ao planejamento inicial.