Corinthians prepara busto para ídolo do clube no Parque São Jorge

O Corinthians vai homenagear Neto com um busto no Parque São Jorge, em evento marcado para o próximo sábado (14). Protagonista da conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, o ex-meia será eternizado nas alamedas da sede social do clube.

A informação foi divulgada pela "Rádio Craque Neto". A cerimônia será no Parque São Jorge, às 11h (de Brasília). O acesso dos associados e torcedores que estiverem nas dependências do clube será gratuito.

Segundo informações do "Meu Timão", a obra será financiada por vendas de cotas de apoio. Anteriormente, o Corinthians custeava com seus próprios recursos as homenagens feitas na sede social do clube.

Neto será o 13º jogador homenageado com um busto no Parque São Jorge. Além do craque, outros 13 jogadores também foram eternizados: Neco, Cláudio, Teleco, Baltazar, Luizinho, Sócrates, Rivelino, Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, Wladimir, Zé Maria e Basílio.

Neto é um dos maiores ídolos da história do Timão (Arquivo L!)

Carreira de Neto no Corinthians

Atualmente apresentador do "Donos da Bola", da "TV Bandeirantes", Neto fez história vestindo a camisa do Corinthians. O jogador disputou 228 partidas pelo Timão e marcou 80 gols. Conhecido por sua habilidade nas cobranças de faltas, o meia se tornou um dos maiores ídolos da Fiel.

Seu momento ápice com o manto alvinegro aconteceu em 1990. Na época, o Campeonato Brasileiro era disputado no formato mata-mata. O Corinthians penou para chegar entre os oito primeiros colocados, mas conseguiu garantir vaga na fase final do torneio.

Mesmo sob desconfiança, o Timão se superou e conquistou a taça. Neto foi responsável por três gols na fase final do torneio. O clube alvinegro eliminou Atlético-MG, Bahia e São Paulo, na final, para vencer o Campeonato Brasileiro daquele ano.

O jogador permaneceu no Timão até 1993 e chegou a retornar em 1997. Neto também fez parte dos elencos que conquistaram a Supercopa do Brasil, em 1991, e o Paulistão, em 1997.