Vasco busca primeira vitória na Neo Química Arena em decisão contra o Corinthians

O Vasco da Gama terá um grande desafio pela frente nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, estádio que carrega um histórico extremamente desfavorável ao Cruzmaltino desde a sua inauguração, em 2014.

O Gigante da Colina jamais venceu o adversário paulista atuando na Neo Química Arena. Em oito partidas disputadas no local, o retrospecto é duro: são sete derrotas e apenas um empate, com um aproveitamento de apenas 4%. O time carioca marcou somente dois gols e sofreu 15, números que ajudam a explicar o peso do tabu que acompanha o confronto.

Retrospecto do Vasco na Neo Química Arena

8 jogos 1 empate 7 derrotas 4% de aproveitamento 2 gols marcados 15 gols sofridos

Na atual temporada, Vasco e Corinthians já se enfrentaram no estádio pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time paulista venceu por 3 a 0, com gols de Memphis Depay, Yuri Alberto e João Victor, contra. Aquela partida, no entanto, representa um contexto bem diferente do que será visto nesta final.

Desde abril, o Vasco passou por mudanças significativas. A equipe era comandada por Fábio Carille, que acabou demitido pouco menos de um mês depois, dando lugar a Fernando Diniz. O elenco também sofreu alterações importantes, e apenas três jogadores que atuaram naquela derrota devem começar como titulares nesta quarta-feira: o goleiro Léo Jardim, Puma Rodríguez — agora improvisado na lateral esquerda — e o jovem Rayan.

Corinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Apesar do histórico negativo recente, o Vasco se apega à memória de um triunfo mais distante para alimentar a esperança. A última vitória cruzmaltina jogando na "casa" do Corinthians aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2007. Naquela ocasião, o Gigante da Colina, comandado por Valdir Espinosa, venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Alan Kardec.

Agora, em um cenário de decisão nacional, o Vasco busca não apenas um bom resultado fora de casa, mas também quebrar um tabu que já dura mais de uma década. A missão é difícil, mas uma vitória inédita na Neo Química Arena pode colocar o clube carioca em vantagem e marcar um capítulo histórico na busca pelo título da Copa do Brasil.

