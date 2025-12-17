Dorival x Diniz: treinadores superam traumas na Seleção em final da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco iniciam disputa por título da competição nacional
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O duelo na Neo Química Arena colocará frente a frente os dois últimos comandantes brasileiros da Seleção: Dorival Júnior e Fernando Diniz.
Os técnicos estiveram no comando da Seleção neste ciclo para a Copa do Mundo. Fernando Diniz, então no Fluminense, assumiu o Brasil de forma interina em setembro de 2023. À espera de Ancelotti, a CBF apostou no treinador, mas optou pela demissão após apenas seis jogos.
O treinador não acertou com a Seleção Brasileira, e a solução foi buscar outro técnico do futebol doméstico. A escolha recaiu sobre Dorival Júnior, que vinha de dois títulos da Copa do Brasil, com São Paulo e Flamengo, além de uma Libertadores, também pelo clube carioca.
O treinador foi anunciado em janeiro de 2024, seis dias depois da demissão de Diniz. Seu primeiro jogo trouxe esperança aos brasileiros: uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em pleno estádio de Wembley, em Londres.
O início de trabalho foi positivo, mas, em junho, durante a Copa América, o Brasil enfrentou dificuldades. A Seleção se classificou em segundo lugar no Grupo D e foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis. Nas redes sociais, uma imagem de Dorival fora do centro da roda de jogadores antes da disputa viralizou e gerou desgaste com os torcedores.
O treinador permaneceu no cargo até março deste ano, quando o Brasil sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. A CBF decidiu pela demissão de Dorival Júnior, e em maio, anunciou a contratação de Carlo Ancelotti.
Trajetórias na Seleção Brasileira
Dorival Júnior
- 16 jogos
- 7 vitórias
- 6 empates
- 3 derrotas
- 58% de aproveitamento
Fernando Diniz
- 6 jogos
- 2 vitórias
- 1 empate
- 3 derrotas
- 38,8% de aproveitamento
Reencontro
Dorival Júnior assumiu o Corinthians em abril, após a saída de Ramón Díaz, enquanto Fernando Diniz substituiu Carille no Vasco em maio. Os treinadores têm trajetórias semelhantes até a decisão.
Ambas as equipes oscilaram no Brasileirão. O Timão terminou em 13º lugar, enquanto o Vasco ficou na 14ª posição. A esperança de voos maiores ficou para a Copa do Brasil. O Corinthians chegou à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O Cruzmaltino garantiu vaga na final ao superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.
Dorival Júnior x Fernando Diniz em 2025
- Jogos: 41 x 40
- Vitórias: 17 x 13
- Empates: 11 x 10
- Derrotas: 13 x 17
- Aproveitamento: 50.4% x 40.8%
- Gols marcados: 44 x 57
- Gols sofridos: 38 x 61
