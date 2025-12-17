menu hamburguer
Dorival x Diniz: treinadores superam traumas na Seleção em final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco iniciam disputa por título da competição nacional

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
06:30
Treinadores se encontram na decisão da Copa do Brasil (Foto: Montagem/Gazeta Press)
imagem cameraTreinadores se encontram na decisão da Copa do Brasil (Foto: Montagem/Gazeta Press)
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O duelo na Neo Química Arena colocará frente a frente os dois últimos comandantes brasileiros da Seleção: Dorival Júnior e Fernando Diniz.

Os técnicos estiveram no comando da Seleção neste ciclo para a Copa do Mundo. Fernando Diniz, então no Fluminense, assumiu o Brasil de forma interina em setembro de 2023. À espera de Ancelotti, a CBF apostou no treinador, mas optou pela demissão após apenas seis jogos.

O treinador não acertou com a Seleção Brasileira, e a solução foi buscar outro técnico do futebol doméstico. A escolha recaiu sobre Dorival Júnior, que vinha de dois títulos da Copa do Brasil, com São Paulo e Flamengo, além de uma Libertadores, também pelo clube carioca.

O treinador foi anunciado em janeiro de 2024, seis dias depois da demissão de Diniz. Seu primeiro jogo trouxe esperança aos brasileiros: uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em pleno estádio de Wembley, em Londres.

O início de trabalho foi positivo, mas, em junho, durante a Copa América, o Brasil enfrentou dificuldades. A Seleção se classificou em segundo lugar no Grupo D e foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis. Nas redes sociais, uma imagem de Dorival fora do centro da roda de jogadores antes da disputa viralizou e gerou desgaste com os torcedores.

O treinador permaneceu no cargo até março deste ano, quando o Brasil sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. A CBF decidiu pela demissão de Dorival Júnior, e em maio, anunciou a contratação de Carlo Ancelotti.

Trajetórias na Seleção Brasileira

Dorival Júnior

  • 16 jogos
  • 7 vitórias
  • 6 empates
  • 3 derrotas
  • 58% de aproveitamento

Fernando Diniz

  • 6 jogos
  • 2 vitórias
  • 1 empate
  • 3 derrotas
  • 38,8% de aproveitamento
Dorival e Diniz se encontram na final da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco se enfrentam na final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Reencontro

Dorival Júnior assumiu o Corinthians em abril, após a saída de Ramón Díaz, enquanto Fernando Diniz substituiu Carille no Vasco em maio. Os treinadores têm trajetórias semelhantes até a decisão.

Ambas as equipes oscilaram no Brasileirão. O Timão terminou em 13º lugar, enquanto o Vasco ficou na 14ª posição. A esperança de voos maiores ficou para a Copa do Brasil. O Corinthians chegou à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O Cruzmaltino garantiu vaga na final ao superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.

Dorival Júnior x Fernando Diniz em 2025

  1. Jogos: 41 x 40
  2. Vitórias: 17 x 13
  3. Empates: 11 x 10
  4. Derrotas: 13 x 17
  5. Aproveitamento: 50.4% x 40.8%
  6. Gols marcados: 44 x 57
  7. Gols sofridos: 38 x 61

