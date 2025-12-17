Dorival x Diniz: treinadores superam traumas na Seleção em final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O duelo na Neo Química Arena colocará frente a frente os dois últimos comandantes brasileiros da Seleção: Dorival Júnior e Fernando Diniz.

Os técnicos estiveram no comando da Seleção neste ciclo para a Copa do Mundo. Fernando Diniz, então no Fluminense, assumiu o Brasil de forma interina em setembro de 2023. À espera de Ancelotti, a CBF apostou no treinador, mas optou pela demissão após apenas seis jogos.

O treinador não acertou com a Seleção Brasileira, e a solução foi buscar outro técnico do futebol doméstico. A escolha recaiu sobre Dorival Júnior, que vinha de dois títulos da Copa do Brasil, com São Paulo e Flamengo, além de uma Libertadores, também pelo clube carioca.

O treinador foi anunciado em janeiro de 2024, seis dias depois da demissão de Diniz. Seu primeiro jogo trouxe esperança aos brasileiros: uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em pleno estádio de Wembley, em Londres.

O início de trabalho foi positivo, mas, em junho, durante a Copa América, o Brasil enfrentou dificuldades. A Seleção se classificou em segundo lugar no Grupo D e foi eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis. Nas redes sociais, uma imagem de Dorival fora do centro da roda de jogadores antes da disputa viralizou e gerou desgaste com os torcedores.

O treinador permaneceu no cargo até março deste ano, quando o Brasil sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. A CBF decidiu pela demissão de Dorival Júnior, e em maio, anunciou a contratação de Carlo Ancelotti.

Trajetórias na Seleção Brasileira

Dorival Júnior

16 jogos

7 vitórias

6 empates

3 derrotas

58% de aproveitamento

Fernando Diniz

6 jogos

2 vitórias

1 empate

3 derrotas

38,8% de aproveitamento

Corinthians e Vasco se enfrentam na final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Reencontro

Dorival Júnior assumiu o Corinthians em abril, após a saída de Ramón Díaz, enquanto Fernando Diniz substituiu Carille no Vasco em maio. Os treinadores têm trajetórias semelhantes até a decisão.

Ambas as equipes oscilaram no Brasileirão. O Timão terminou em 13º lugar, enquanto o Vasco ficou na 14ª posição. A esperança de voos maiores ficou para a Copa do Brasil. O Corinthians chegou à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O Cruzmaltino garantiu vaga na final ao superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.

Dorival Júnior x Fernando Diniz em 2025