Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 19:57 • São Paulo (SP)

Romero abriu o placar para o Corinthians contra o Nacional-PAR, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e levou a internet mais uma vez à loucura.

Este foi o 31 gol de Romero na Neo Química Arena, e o paraguaio se igualou a Roger Guedes como maior artilheiro da casa do Corinthians. Ele já balançou as redes 54 vezes pelo Timão, igualando Guerrero como jogador estrangeiro com mais gols pelo clube.

Após amargar o banco de reservas nas últimas partidas do Corinthians, o técnico António Oliveira tirou o centroavante Pedro Raul da equipe e optou pelo retorno de Romero, que atuou como ponta pelo lado direito do campo.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (14), contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena

TOP-5 MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NA NEO QUÍMICA ARENA

1º - Róger Guedes - 31 Gols

1º - Romero - 31 gols

2º - Jô - 30 gols

3º - Jadson - 24 gols

4º - Yuri Alberto - 21 gols

Os meias Rodrigo Garro e Fausto Vera comemorando o gol de Romero pelo Timão contra o Nacional-PAR, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena (Foto: Divulgação "X" Sul-Americana)