Torcedores elegem craque do Corinthians no Paulistão

Romero marcou sete gols na atual temporada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Os torcedores utilizaram o canal do Whatsapp do Corinthians para eleger o destaque da equipe nesta edição do Campeonato Paulista. Após um início conturbado de temporada, que resultou na demissão de Mano Menezes, o Timão tentou uma reação na competição, mas acabou eliminado na fase de grupos do torneio estadual.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Empatado com Yuri Alberto na artilharia da equipe em 2024, com sete gols marcados, o atacante Romero foi escolhido como o grande destaque do time pela Fiel. O paraguaio, que alternou momentos como titular e reserva, disputa vaga com Pedro Raul entre os onze iniciais.

Nas últimas partidas, o técnico António Olivera tem optado por um sistema com dois centroavantes, com Raul atuando centralizado, e Yuri Alberto aberto pelo lado direito do campo. No entanto, sempre que está em campo, o paraguaio contribui com boas atuações.

Inclusive, nasce dos pés de Romero a jogada do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Racing, do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

OS MELHORES JOGADORES DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO

1º lugar: Romero - 3.2 mil votos

2º lugar: Rodrigo Garro - 1,1 mil votos

3º lugar: Yuri Alberto - 1 mil votos

4º lugar: Raniele - 714 votos

5º lugar: Wesley - 515 votos

Votação elegeu Romero como destaque do Corinthians neste Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians