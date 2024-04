Bidon em ação pelo Timão (Foto: Dante Fernandez / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Breno Bidon pode ser a próxima joia do Corinthians no futebol europeu. Segundo o jornal AS, da Espanha, Bayern de Munique e “várias equipes inglesas” estão monitorando o atleta formado no Terrão.

➡️ Entre no canal Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

Antes de dar o próximo passo em sua carreira, Bidon quer se consolidar no Corinthians. O meia foi o escolhido por António Oliveira para ocupar a vaga de Maycon, que está em fase final de recuperação de lesão. A joia disputou quatro jogos no profissional e vem agradando tanto o treinador quanto a torcida.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta

Segundo o jornal espanhol, caso Bidon mantenha o nível de atuação, o interesse de se concretizar em propostas na próxima janela de transferências.

Eleito o melhor jogador na campanha do título do Corinthians na Copinha, Breno Bidon teve o seu contrato renovado no começo do ano, com vínculo até o final de 2028 e multa para o exterior avaliada em 50 milhões de euros (R$ 275 milhões na cotação atual). O Timão detém 90% do passe do meia, e o restante pertence ao próprio atleta.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

➡️ Veja tabela com datas, horários dos jogos da Libertadores