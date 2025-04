Romero criticou o desempenho do Corinthians na derrota do time por 2 a 0 contra o Palmeiras pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Jogador do Corinthians é alvo de gritos homofóbicos em clássico contra o Palmeiras

O jogador alegou que o time alvinegro não foi agressivo. Também criticou o desempenho em campo, destacando que a equipe "não pode desligar". Para ele, é necessária uma melhora.

continua após a publicidade

- Segundo tempo conseguimos ficar com a bola, mas não agrediu muito. No primeiro tempo deixamos eles jogarem. Clássico não pode desligar e hoje tomamos esses gols, temos que melhorar, mas o Brasileiro continua. Temos dois jogos em casa, temos que somar os dois - destacou Romero.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Romero criticou desempenho do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Verdão.

continua após a publicidade

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.