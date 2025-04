Torcida do Palmeiras lança cabeça de galinha no gramado em clássico com o Corinthians Arbitragem deve registrar provocação em súmula

Primeira cabeça de galinha foi arremessada em direção ao gol (Foto: Reprodução/ Premiere) Primeira cabeça de galinha foi arremessada em direção ao gol (Foto: Reprodução/ Premiere)