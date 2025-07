Pressionado, Dorival aposta em histórico contra Abel para reagir no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Neo Química Arena receberá o sétimo jogo entre Dorival Júnior e Abel Ferreira. O treinador do Timão leva uma ligeira vantagem no retrospecto.

Dorival Júnior enfrentou Abel Ferreira seis vezes, dirigindo Ceará, Flamengo e São Paulo. Em 2023, pelo Tricolor, encarou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, mesma competição em que volta a reencontrar o técnico português, agora pelo Corinthians.

Naquela ocasião, o São Paulo surpreendeu ao eliminar o Palmeiras. No jogo de ida, Abel Ferreira estava suspenso e não comandou o Verdão na derrota por 1 a 0 no Morumbis, mas já era o treinador da equipe. A partida de volta foi no Allianz Parque, e o Tricolor voltou a vencer por 2 a 1.

O São Paulo ainda eliminou o Corinthians, nas semifinais, e conquistou o título da Copa do Brasil ao bater o Flamengo na decisão. Entretanto, na mesma temporada, Dorival Júnior amargou uma goleada por 5 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O triunfo embalou o Verdão para o título da competição nacional.

Dorival Júnior comanda o Corinthians desde abril (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confrontos de Dorival Júnior contra Abel Ferreira

6 jogos

Palmeiras 2 x 3 Ceará – Brasileiro 2022 - Vitória Dorival

Palmeiras 1 x 1 Flamengo – Brasileiro 2022 - Empate

São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Brasileiro 2023 - Vitória Abel

São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil 2023 - Vitória Dorival

Palmeiras 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2023 - Vitória Dorival

Palmeiras 5 x 0 São Paulo – Brasileiro 2023 - Vitória Abel

Pressionado

Dorival Júnior chegou ao Corinthians no final de abril para substituir Ramón Díaz. O treinador ainda não conseguiu emendar uma boa sequência e está pressionado. Ao todo foram 16 jogos, seis vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Neste período, o Timão foi eliminado ainda na fase de grupos da Sul-Americana, o que aumentou a pressão da diretoria sobre Dorival Júnior. O treinador defende que houve um acordo com a cúpula alvinegra para a chegada de quatro reforços. Internamente, a busca por contratações continua, mas com cautela, a fim de evitar excessos financeiros.