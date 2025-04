Neto detona dupla titular em derrota do Corinthians para o Palmeiras

Craque Neto não poupou críticas à dupla titular do Corinthians na derrota para o Palmeiras, neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão. Os dois zagueiros, Cacá e André Ramalho, foram mal avaliados pelo comentarista, que enalteceu a vitória do Alviverde.

- O Palmeiras deu um chocolate. Amassou, ganhou na força, ganhou na disposição, correu, fez faltas, tomou cartão amarelo para caramba e não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians, que ganhou o pualiusta jogou desse jeito. O Palmeiras, veio com a faca nos dentes e mereceu ganhar o jogo de 2 a 0. Se não fosse o Donelli ia ser uns quatro ou cinco - disse Neto, que completou.

- Se o Corinthians continuar com Cacá e André Ramalho jogando a bolinha que estão, achar que os dois laterais podem ser laterais do Corinthians, Matheus Bidu e Hugo, tanto é que o treinador não confiou em nenhum. Virou uma zona total - concluiu Neto.

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Verdão.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.

O que vem por aí para Palmeiras e Corinthians?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Corinthians recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, às (16h). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.