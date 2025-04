O clássico entre Palmeiras e Corinthians na noite deste sábado (12) na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão, contou com diversas provocações. Uma delas foi aos 21 minutos do segundo tempo, quando uma pipa com os dizeres "51 é pinga", em alusão ao título internacional palmeirense (Copa Rio), foi jogada no gramado por corintianos, que estavam fora do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O zagueiro Gustavo Gómez amassou a pipa e jogou fora.

Gustavo Gómez retira a pipa do gramado (Foto: Reprodução/Premiere)

Essa, aliás, não foi a primeira vez que isso aconteceu no Derby. O mesmo já tinha ocorrido em 2023 na Neo Química Arena.

Mais provocação!

Duas cabeças de galinha foram arremessadas no gramado durante o clássico paulista. A torcida palmeirense chama os corintianos de "galinhas".

Torcedores do Palmeiras arremessaram cabeça de galinha no gramado contra o Corinthians (Foto: Reprodução/ Premiere)

Veja publicações da provocação ao título de 1951

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou as ações em Barueri e teve seus melhores minutos na temporada diante do Corinthians, que pouco ameaçou o gol de Weverton. Ao todo, foram seis finalizações do Verdão contra duas do Timão — e dois golaços, marcados por Piquerez e Emiliano Martínez.

Felipe Anderson, que atuou como ala pela direita na fase ofensiva, teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. Memphis e Carrillo criaram as principais oportunidades do Corinthians. Sem criatividade no meio-campo, a equipe visitante passou a apostar em lançamentos longos, principalmente para Yuri Alberto, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

Além dos gols, o clássico teve nove cartões amarelos nos primeiros 45 minutos: cinco para o Palmeiras e quatro para o Corinthians.

Dono do jogo, o Palmeiras voltou do intervalo pressionando e quase marcou o terceiro com Facundo Torres, que acertou uma cabeçada no travessão. Na sequência, Estêvão fez ótimo passe para Vitor Roque balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

Recuperado de lesão, Paulinho participou de pouco mais de 20 minutos do clássico e mostrou bom entrosamento com o elenco alviverde.

Durante o segundo tempo, duas cabeças de galinha foram arremessadas pela torcida do Palmeiras no gramado. Os minutos finais foram embalados por gritos de "olé" nas arquibancadas da Arena Barueri.