Respostas de Ramón a problemas do Corinthians ligam alerta para luta contra o rebaixamento

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 04:10 • São Paulo (SP)

As respostas do técnico Ramón Díaz aos problemas apresentados pelo Corinthians ligam sinal de alerta para a sequência da equipe no Brasileirão. Com a derrota em Fortaleza, o time chegou a marca de seis partidas sem vitórias na competição e permanece na zona de rebaixamento.

Apesar do grande processo de reformulação nesta janela de transferências, o clube paulista segue com a mesma dificuldade encontrada no início da temporada: a falta de efetividade. Com 20 gols marcados, o Corinthians possui o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, à frente apenas de Fluminense e Internacional, que possui quatro partidas a menos em relação aos paulistas.

Nesse grupo temos atacantes com muitas situações de gol, o que gera o grupo, o time, isso dá confiança. Não há tranquilidade, estamos preocupados, a equipe gera situações muito claras para resolver e não resolvemos. O que fazemos de nossa parte (comissão técnica) é dar confiança, tranquilidade, seguir trabalhando, para manter a tranquilidade - afirmou Ramón em entrevista.

Em meio ao baixo rendimento ofensivo, Ramón sofre com ausências no setor. Após perder Yuri Alberto, artilheiro do time em 2024, por cerca de um mês, o treinador pode ganhar nova dor de cabeça.

Talles Magno deslocou o ombro no último compromisso da equipe e será reavaliado em São Paulo. A tendência, no entanto, é que ele seja desfalque na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude.

Com mas dúvidas do que certezas na ataque, o treinador argentino pode optar por reforçar o meio de campo da equipe, ação que apresentou ao promover a entrada de Igor Coronado no lugar do camisa 43. A parceria com Rodrigo Garro aprimora o sistema de criação, que passa a ter superioridade numérica no setor, mas tira profundidade de uma equipe que encontra dificuldades para marcar.

Corinthians tem reforço na luta contra o rebaixamento

Apenas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial do atacante Hector Hernández como novo reforço do Corinthians. Livre no mercado após deixar o Chaves, de Portugal, o espanhol já está em São Paulo e realiza atividades no CT Joaquim Grava.

A tendência é que o nome do atleta apareça no Boletim Informativo Diário (BID) no início da semana, antes do duelo contra o Juventude. Na última temporada, Hernández totalizou 14 gols em 34 partidas disputadas.