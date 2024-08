Ramón Díaz detalha crise ofensiva do Corinthians e nega necessidade de goleador

Copiar Link

25/08/2024

O Corinthians acumulou chances para abrir o placar na segunda etapa do duelo contra o Fortaleza, mas não transformou as oportunidades em gols e acabou derrotado pelo rival na Arena Castelão. De acordo com o técnico Ramón Díaz, a equipe segue em crescimento na temporada, mas encontra dificuldades para ser efetiva no ataque.

- Nesse clube temos atacantes que tem muitas chances de gol, pelo que gera a equipe. Isso nos dá confiança, mas não tranquilidade. A equipe gera chances claras, muito claras e não fizemos. Da nossa parte é dar confiança, seguir trabalhando para que se coloquem bem - disse Ramón Díaz, técnico do Corinthians.

O treinador admitiu preocupação com a situação do clube, que ocupa apenas a décima oitava colocação no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. Com a derrota em Fortaleza, o Corinthians chegou a marca de seis partidas sem vitórias na competição.

- Momento difícil para todos, a torcida está preocupada, mas temos que enfrentar essas situações. Como um problema de família, tem que enfrentar, tomar as melhores decisões - afirmou.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (29), quando enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.