Renovação de Yuri Alberto mantém estratégia do Corinthians e dá alívio a Dorival

O Corinthians renovou o contrato com Yuri Alberto até 2030. O anúncio foi feita na noite desta quinta-feira (24). Artilheiro do país na última temporada, o novo vínculo do atacante mantém os planos do Timão de manter o elenco para a temporada, e afasta um 'problema' para Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Mesmo precisando somar R$ 181 milhões em venda de jogadores nesta temporada, conforme previsto pelo plano orçamentário do Corinthians, a diretoria do Timão, com Augusto Melo, e posteriormente com Osmar Stábile, sempre priorizou a manutenção da equipe titular.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians no ano com 13 gols. O antigo contrato do atacante ia até 2027, e percepção da equipe que cerca o jogador é que a boa fase era uma boa oportunidade para negociá-lo para o futebol europeu, um sonho do atacante.

continua após a publicidade

Yuri Alberto atuou no Zenit antes de se transferir ao Corinthians, em 2022, mas sempre deixou claro que tem o desejo de jogar na Inglaterra. O Timão se escorou na multa rescisória de 100 milhões de euros para segurar o jogador.

A idolatria recente com a Fiel, a falta de propostas de time de ponta da Europa e a proximidade da Copa do Mundo foram decisivos para a renovação de Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Yuri Alberto renovou com o Corinthians até 2030 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Temor de Dorival Júnior

O treinador chegou ao Corinthians no final de abril, e teve em Yuri Alberto seu principal aliado nas vitórias que conquistou até aqui, seis no total. O atacante foi decisivo e marcou cinco gols nestas partidas: três contra o Internacional, um contra o Santos, e um contra o Novorizontino.

Desde que se lesionou, o Corinthians marcou apenas três gols em sete partidas. Dorival Júnior acredita que a ausência do artilheiro é uma das causas para os maus números ofensivos.

— Estou nessa expectativa também (de retorno), vou aguardando, espero que ele esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols, mas pela postura. É um jogador que ataca espaço — disse o treinador após o empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, na quarta-feira (23).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— É um dos poucos no nosso elenco que tenha essa característica nata de buscar os corredores. Isso provoca uma movimentação na última linha adversária. Não temos muitos jogadores com esse perfil dentro do nosso grupo, precisamos desses atletas, até porque com o Yuri o nosso número de gols altera muito, é muito diferente — completou o treinador.