O Botafogo segue evoluindo em arrancada no Brasileirão e chegou ao sétimo jogo de invencibilidade, sendo cinco vitórias no recorte. O próximo desafio será neste sábado (26), contra o Corinthians, no Nilton Santos. O lateral-direito Mateo Ponte, que briga por espaço e chegou a ser alvo de propostas, projetou o confronto. Ele entrou no segundo tempo do triunfo com o Sport, no último fim de semana, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti aproveita semana cheia de treinos, raridade no calendário

➡️ Reformulação e novos destaques: a janela de transferências do Botafogo

- Conquistamos uma vitória muito importante fora, com situações adversas, uma chuva forte. Soubemos no sobressair no final e levamos os três pontos. Temos mais um jogo muito difícil pela frente, desta vez em casa, com a torcida nos apoiando. Vamos em busca de mais três pontos com uma grande partida - disse o uruguaio, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

Sobre a boa campanha de recuperação brigando pelas primeiras posições, Mateo Ponte destacou a resiliência do grupo. Para o defensor, o dia a dia no Lonier, de atividades intensas, tem ajudado nisso.

- Temos um grupo muito forte e isso tem aparecido em campo. É uma ótima sequência no Brasileirão e queremos aumentar ainda mais, somando vitórias. Nosso time é muito trabalhador, nosso dia a dia é de muito treinamento. Vai elevando o nível de todo o time e refletindo com os resultados.

continua após a publicidade

O Botafogo passa por um início de trabalho, agora sob o comando do italiano Davide Ancelotti. Sobre relação, as partes já parecem alinhadas, com todos abraçando o projeto.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Tem sido muito bom. Ele é um treinador que carrega grande experiência de grandes clubes na Europa. Agora chegou a outro grande clube e tem feito um ótimo trabalhos. Ele chegou com muita vontade, todos já se abraçando. Um clima muito bom.