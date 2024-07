Hugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 10:05 • São Paulo

Hugo Souza, em sua estreia pelo Corinthians, foi altamente decisivo. Com grandes defesas, o goleiro ajudou o Timão a bater o Criciúma por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Chegando para suprir as saídas de Cássio e Carlos Miguel, o arqueiro teve um início de carreira difícil pelo Flamengo, mas busca dar a volta por cima no clube paulista. Relembre a história de Hugo antes de sua chegada a Itaquera.

🧤 O PRIMEIRO PASSO

Conhecido como "Neneca" por seus companheiros de base, Hugo Souza subiu aos profissionais do Rubro-Negro em 2020, durante o período de pandemia. Com jogadores infectados pelo coronavírus, o time precisou entrar em campo contra o Palmeiras, fora de casa, cheio de garotos da base. O jovem brilhou com defesas e segurou o empate em 1 a 1 no Allianz Parque.

A partir dali, se tornou titular absoluto sob o comando de Domènec Torrent, e empilhou atuações que o fizeram cair nas graças da torcida. Diante do Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil, pegou um pênalti já no segundo tempo e ajudou a equipe a avançar de fase.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em ação pelo Flamengo em 2020 (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

🧤 ERRO CRASSO

Na mesma competição nacional, porém, viria o baque. Na fase de quartas de final, o Flamengo recebia o São Paulo no Maracanã, e empatava em 1 a 1. Ao receber uma bola recuada, Hugo tentou driblar Brenner, mas perdeu a bola e sofreu o gol da derrota. O time não conseguiu reverter a desvantagem fora de casa, e o goleiro ficou marcado como vilão da queda.

Desde então, a situação foi se deteriorando. O arqueiro perdeu a confiança inicial, e a torcida reclamava sempre que precisava ver o jovem em campo. Com o novo crescimento de Diego Alves e a chegada de Santos, o carioca perdeu espaço e foi emprestado ao Chaves-POR.

Durante sua trajetória pelo Fla, Hugo fez 71 partidas. No período, sofreu exatos 71 gols, teve média de 2,8 defesas por jogo, e em 23 oportunidades, deixou sua meta sem ser vazado.

🧤 LONGE DOS HOLOFOTES

Atuando por uma equipe de menor expressão no exterior, Hugo Souza se aproveitou da situação para recuperar a boa forma. De imediato, teve bom desempenho na equipe lusitana, e marcou presença ao defender dois pênaltis na mesma partida, contra o bom Benfica, salvando as cobranças de Ángel Di María e Arthur Cabral.

Apesar do efeito que o movimento rumo à Europa teve na carreira do jogador, o Chaves não conseguiu se salvar do rebaixamento na Liga Portugal. O clube optou por não puxar o gatilho pela contratação definitiva, e escolheu devolvê-lo ao Flamengo.

🧤 SHOW NA NEO QUÍMICA

Em sua primeira noite defendendo o Corinthians, Hugo recebeu grandes elogios dos torcedores por milagres feitos diante do Criciúma. Foram duas intervenções, dois cortes de soco, 26 ações com a bola e três defesas que salvaram o Timão de um novo tropeço.

Hugo Souza vibra em vitória do Corinthians no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)